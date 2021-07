Saranno tante le novità per la stagione 2021/2022 di Uomini e Donne. Secondo Dagospia, uno dei troni verrà affidato a una persona che ha affrontato un percorso per cambiare sesso. Non si sa ancora molto a questo proposito, ma il noto portale ha aggiunto che la transizione è stata completa e che adesso, sia la mentalità che il corpo della nuova partecipante corrispondono al genere femminile.

Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma si tratta di una mossa che non sorprende gli affezionati spettatori del programma. Infatti, Maria De Filippi ha sempre portato avanti uno show libero, inclusivo e rispettoso dei diritti di ciascun individuo. Basta pensare all’edizione del 2016/2017, quando la presenza di un Trono gay, aveva fatto battere il cuore del pubblico.

Uomini e Donne: chi è la nuova concorrente?

Per ora, non si sa ancora nulla sulla nuova concorrente. Il suo nome resta segreto e così anche la sua città natale. Dagospia non ha rilasciato informazioni neppure sull’età della tronista. Quest’ultimo dato, però, potrebbe passare in secondo piano visto che, nella nuova edizione del noto programma di Canale 5, sarà ancora presente il mix tra il Trono Classico e il Trono Over. Sappiamo che il primo avrà ben quattro tronisti e che tutti saranno determinati a trovare la loro dolce metà.

Probabilmente, la nuova partecipante, durante i gli appuntamenti, accennerà al percorso che le ha permesso di inseguire la sua vera identità. Questo potrebbe aiutare tutte quelle persone che, ogni giorno, lottano per far ascoltare la propria voce. Inoltre, il pubblico avrà modo di entrare in stretto contatto con una realtà che forse non conosce ancora bene.

Uomini e Donne: quando andrà in onda

L’ultima puntata di Uomini e Donne è andata in onda il 28 maggio. Poi, a causa della pausa estiva, il programma è stato sostituito con la soap turca Mr. Wrong. La data d’uscita dei nuovi appuntamenti è stata fissata per il 6 settembre. Ci potrebbero essere dei piccoli cambiamenti nel palinsesto ma, a breve, gli spettatori saranno di nuovo in compagnia del loro programma preferito.

Nel frattempo, i più nostalgici potranno fare affidamento sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Senza alcun abbonamento, gli utenti avranno accesso allo streaming di tutte le puntate delle scorse edizioni di Uomini e Donne.