Anche durante la quarta puntata di Temptation Island 2021 tra Manuela e Stefano sono piovuti insulti come se non ci fosse un domani, soprattutto da parte di Stefano. Fatichiamo ancora a comprendere il motivo per cui una coppia come quella dei due brindisini si ostini a restare insieme se la considerazione di entrambi è questa, per giunta dopo un tradimento acclamato. Perché?

Stefano insulta pesantemente Manuela

L’epiteto “stupida” ripetuto in più di un’occasione durante uno dei tanti pinnetu a inizio puntata, con annesse scuse agli altri fidanzati per il comportamento della ragazza, è nulla in confronto agli insulti choc pronunciati all’indirizzo di Manuela più avanti: “Sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente”.

Non solo. Durante una chiacchierata con il single Luciano, Manuela ha ricordato le parole che il fidanzato le aveva rivolto un giorno: “Non sei la prima né l’ultima, passaci su”.

Ecco, il problema è proprio questo: la fidanzata ci è passata su per davvero, con il risultato di essere arrivata a Temptation Island con la piena consapevolezza di come la sua storia d’amore con Stefano fosse già terminata. Lo stesso discorso, ovviamente, vale anche per il cestista pugliese: se ha questa considerazione per Manuela, perché continua a starci insieme? Mistero.

Queste, invece, le parole di lei su quello che è il suo fidanzato da quattro anni: “Uno sporcaccione in tutti i sensi. Per lei si dispiace (si riferisce alla single Federica, con cui Stefano ha instaurato un rapporto speciale all’interno del villaggio dei fidanzati). Mi ha fatto dormire per terra, perdere il lavoro e la casa. Ma per me non si dispiace. Ma perché fa così?”.

Non solo Manuela, Stefano si scatena anche contro Floriana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Non sono passati inosservati nemmeno gli insulti pesantissimi che Stefano ha riservato a Floriana, la fidanzata di Federico, etichettata come “cadavere” dal brindisino. Quello che più colpisce è la nonchalance con cui il fidanzato di Manuela si è scagliato contro Floriana, come se rientrasse nella normalità delle cose.

La colpa, comunque, è anche di Federico, che a differenza di quanto fatto intendere alla ragazza durante il falò di confronto immediato di ieri sera, ha sentito dal vivo l’offesa di Stefano contro la sua fidanzata (durante un pinnetu) senza battere ciglio.

Ti potrebbe interessare anche: Temptation Island 2021, cambia la data della finale. Ecco quando andrà in onda