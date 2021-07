La quarta puntata di Temptation Island 2021 ha sancito la fine della storia d’amore tra Floriana e Federico, la coppia siciliana fidanzata da circa due anni. Dopo aver visto il ragazzo infatuarsi della single Vincenza, la 21enne palermitana ha richiesto un primo falò di confronto immediato, a cui però Federico non ha voluto prendere parte. Dal rifiuto del fidanzato alla richiesta di un secondo falò di confronto anticipato sono trascorse 24 ore: stavolta Federico accetta, ma per salvare la relazione con Floriana è ormai troppo tardi. Forse.

Floriana lascia Temptation Island da single dopo un falò di confronto da regina

All’inizio del falò decisivo tra Floriana e Federico, molti utenti erano convinti che la ragazza ritrattasse le dichiarazioni pronunciate all’interno del villaggio delle fidanzate, finendo per perdonare il ragazzo e uscire dal programma con lui. Insomma, un film visto e rivisto in tutte le edizioni passate di Temptation Island. Invece, la giovane palermitana ha sorpreso tutti per l’inflessibilità dimostrata al falò, e le parole di fuoco rivolte a un Federico ancora frastornato.

“Tu non mi meriti, piangi perché ti rendi conto che hai fatto schifo. Non ci torni a casa con me”, questo il passaggio chiave con cui Floriana ha esaltato gli utenti sui social, tutti dalla sua parte dopo che Federico ha provato a giustificarsi in qualunque modo per il suo comportamento con la single Vincenza. Floriana però non ha voluto sentire ragioni, nemmeno il pianto del fidanzato l’ha scossa più di tanto, al contrario invece di quanto accaduto a Claudia Venturini nella precedente puntata.

Federico tenta il tutto per tutto

Nel momento in cui Floriana lasciava la postazione del falò di confronto immediato da single, non lasciando altra scelta al fidanzato se non quella di tornare a casa da solo, Filippo Bisciglia aveva preannunciato che nel corso della puntata ci sarebbe ancora stato spazio per la coppia siciliana.

E così è stato: sul finire dell’appuntamento di ieri sera, infatti, il conduttore ha spiegato come Federico abbia voluto rivedere Floriana per spiegare le sue ragioni. Un tentativo disperato per riconquistare quella che è stata la sua fidanzata negli ultimi due anni: i due torneranno insieme? Per scoprirlo non ci resta che guardare la quinta puntata, in onda lunedì 26 luglio su Canale 5.

