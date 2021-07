Prima di salutare il pubblico di Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia ha mostrato il video con le anticipazioni sulla quinta puntata, in onda lunedì 26 luglio. Il prossimo appuntamento inizierà con il tentativo in extremis di Federico, determinato a ricomporre la frattura che si è venuta a creare con la fidanzata dopo i primi dieci giorni di separazione forzata. Al momento non è ancora dato sapere se Floriana si presenterà all’ennesimo falò di confronto tra i due, ma sarebbe davvero una grossa sorpresa se la 21enne decidesse di ritrattare quanto detto 24-48 ore prima in un applauditissimo secondo falò immediato.

Anticipazioni Temptation Island 2021: Manuela bacia il single Luciano?

Le anticipazioni sulla quinta puntata di Temptation Island 2021 ci rivelano che Manuela e Luciano arriveranno a un passo dal bacio, scatenando inevitabilmente la rabbia del fidanzato Stefano. Un eventuale bacio tra i due non farebbe altro che confermare la fine della relazione tra i due ragazzi originari di Brindisi, che anche nel corso dell’ultima puntata trasmessa ieri si sono insultati a vicenda in maniera pesante (in particolare Stefano contro la sua fidanzata).

Le cose non sembrano andare meglio per la coppia composta da Jessica e Alessandro. Durante un pinnetu infuocato, Alessandro farà in mille pezzi un vaso, lasciando gli altri due fidanzati rimasti – Alessio e Stefano – impietriti. Che cosa avrà visto di così sconvolgente per reagire in questo modo? Al momento le quotazioni della coppia lombarda sono in picchiata, nonostante la situazione non appaia così compromessa come Manuela e Stefano.

Dalle anticipazioni sulla prossima puntata di Temptation Island del 26 luglio arrivano importanti novità anche per Alessio e Natascia, la coppia meno inquadrata di sempre del docu-reality di Canale 5. Il filmato mandato in onda al termine del quarto appuntamento ci restituisce un Alessio in lacrime e una Natascia molto a suo agio tra le braccia di uno dei tentatori rimasti nel villaggio delle fidanzate. Che siano proprio loro due a regalarci l’ultimo colpo di scena di quest’edizione per certi versi indimenticabile?

Per saperlo, non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata, in programma lunedì prossimo.

