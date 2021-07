A metà settembre tornerà in Tv il “Grande Fratello Vip”. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, andrà in onda in prima serata su Canale 5. Quest’anno c’è un grande riservo sui nomi dei Vip che varcheranno la “porta rossa“. Dopo le prime indiscrezioni su i “papabili” protagonisti di questa sesta edizione, oggi si vocifera che nel cast potrebbero entrare anche Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi. L’ex Miss Italia ed il noto imprenditore, avrebbero infatti partecipato ai casting e la loro partecipazione sarebbe al vaglio della produzione e del conduttore della trasmissione.

Chi sono Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi

Secondo il portale IGossip, Manila Nazzaro sarebbe stata presa per entrare nel cast del GF VIP. La conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella, dopo aver partecipato l’anno scorso con il suo compagno Lorenzo Amoruso ad un altro seguitissimo reality show della Mediaset, ovvero Temptation Island, è tornata alla ribalta nel mondo della Tv. Ma non è finita qui: il giornale Oggi, ha invece dichiarato che nel cast del programma vi sarà al 100% Gianmaria Antinolfi, un imprenditore partenopeo, che è stato al centro di numerosi gossip per aver avuto qualche anno fa una relazione d’amore con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Le indiscrezioni su i nomi degli altri partecipanti

Per il terzo anno consecutivo sarà Alfonso Signorini, il Direttore del settimanale Chi, a condurre le redini del gioco. Il reality show, che partirà il 13 settembre, avrà una durata di tre mesi (salvo allungamenti a seguito degli ascolti elevati) e verrà trasmesso due giorni a settimana. Per la sesta edizione dello show, Signorini è alla ricerca di concorrenti d’eccezione. Per questo motivo, in questi giorni, il giornalista è impegnato ad arruolare un cast degno di nota ed a tenerlo il più possibile segreto, almeno fino alla presentazione ufficiale dei concorrenti. Oltre alle auto candidature di alcuni Vip, come ad esempio quella di Jessica Mazzoli e di Selvaggia Roma, sembrerebbe che nel cast del programma vi saranno: Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani, Pamela Prati, Anna Lou Castoldi (figlia di Asia Argento e Morgan), Miriana Trevisan, Giovanni Ciacci, Maria Monsè, Sophie Codegoni e il nuotatore Alex Di Giorgio.