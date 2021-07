Il viaggio nei sentimenti delle coppie del programma Tv di Canale 5 “Temptation Island” continua. In attesa di vedere cosa succederà nella quarta puntata che andrà in onda questa sera sul canale Mediaset (Canale 5) alle ore 21.30, l’azienda ha annunciato di aver modificato il palinsesto della messa in onda della puntata finale del seguitissimo reality. Che cosa sarà successo? Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le puntate che mancano prima della messa in onda degli attesissimi “falò di confronto” delle coppie che hanno deciso quest’anno di partecipare allo show.

Temptation Island, quando andrà in onda l’ultima puntata

Per Temptation Island, il programma cult dell’estate, Mediaset aveva stabilito che per la nona edizione sarebbero dovute andare in onda complessivamente sei puntate. Il giorno che era stato prestabilito dai dirigenti era il lunedì sera. Per questo motivo, a partire dal 30 Giugno 2021, per sei lunedì consecutivi, sarebbero dovuti andare in onda gli episodi che i protagonisti dello show avevano registrato qualche mese prima nell’Is Morus Relais. A causa però di un improvviso ed inaspettato cambio di programma, è stata modificata la data della messa in onda del programma televisivo, che riscuote sempre un ottimo successo di ascolti. La puntata numero 5 verrà trasmessa, come da accordi, in prima serata assoluta sempre su Canale 5 , lunedì 26 Luglio 2021. Mentre, la puntata finale (la sesta) non andrà in onda lunedì’ 2 Agosto, ma martedì 27 Luglio.

Due gli appuntamenti con Temptation nel corso della prossima settimana

Un cambio di programma imprevisto che però renderà molto felici i fan. Nel corso della prossima settimana, i numerosi telespettatori dello show potranno ammirare ben due puntate della trasmissione ideata da Maria De Filippi. I telespettatori sono infatti curiosi di sapere come è proseguito il percorso sentimentale delle coppie. Nel corso delle puntate che fino ad oggi sono state trasmesse, alcuni partecipanti hanno già abbandonato il programma. A causa però, di un contratto di riservatezza, che i protagonisti hanno firmato poche ore prima della loro partenza per questa avventura, ad oggi non si è ancora a conoscenza di come siano evolute le storie una volta usciti dal programma. Non resta allora che aspettare la messa in onda della puntata di questa sera (lunedì 19 luglio) e quella di lunedì 26 e martedì 27 luglio 2021 per sapere come finiranno i destini delle coppie e conoscere chi rimarrà legato e chi no, nonostante quanto accaduto nei rispettivi villaggi.