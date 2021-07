Temptation Island è il programma cult dell’estate. La trasmissione – che è giunta alla nona edizione- viene trasmessa con un grandissimo successo ogni lunedì sera alle ore 21.30 su Canale 5. La produttrice del programma, Raffaella Mennoia, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha svelato alcune clausole importanti che le coppie che decidono di mettere alla prova i loro sentimenti devono assolutamente rispettare e firmare qualche giorno prima dell’avvio della registrazione delle puntate. La pena se questo non dovesse accadere? L’espulsione immediata dal “Is Morus Relais.”

La clausola più importante: la riservatezza

Sono sei le coppie che quest’anno hanno superato i casting e che hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore. Per prima cosa, una delle regole più importanti da rispettare riguarda proprio la riservatezza. Stando infatti a quanto è stato dichiarato dalla Mennoia, a tutti gli innamorati è richiesto di non annunciare a nessuno la loro partenza né sui loro profili social né a parenti ed amici, in quanto questa deve rimanere un segreto fino alla fine della messa in onda del programma.

Il regolamento – ha dichiarato l’autrice – che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi.

Proprio per questo motivo, i fan di Temptation Island 2021 non sono a conoscenza di come si sia evoluta, dopo il falò di confronto, la storia tra una delle coppie più discusse del programma: quella cioè formata da Tommaso e Valentina. Il ragazzo, che ha pubblicamente tradito la sua donna con la single Giulia, non ha potuto ancora svelare come si sia evoluta la sua storia d’amore e cosa sia successo una volta tornato a Roma.

Anche per questo motivo, le coppie, ben due giorni prima di entrare a Temptation, perdono completamente i contatti con il mondo esterno. Possono recuperare i loro cellulari solamente in aeroporto, durante il viaggio di ritorno a casa, ma stando sempre attenti a non spoilerare nulla prima della fine della messa in onda della trasmissione.

Maria De Filippi è la produttrice del programma

La produttrice di questo reality show è Maria De Filippi, insieme alla Fascino. La queen di Canale 5, è una presenza molto importante per tutto il cast della trasmissione. Maria De Filippi, che ha deciso di lasciare la conduzione a Filippo Bisciglia, è costantemente informata di ciò che accade all’interno dei villaggi delle fidanzate e dei fidanzati. “Maria c’è sempre. Viene in Sardegna qualche giorno anche lei per lo sbarco e non ci lascia mai soli. Siamo in contatto spessissimo e i falò li ascolta in diretta“, ha dichiarato così la Mennoia.