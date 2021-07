Il viaggio nei sentimenti a Temptation Island 2021 della coppia Manuela e Stefano sta prendendo una brutta piega. L’unica sorpresa rispetto al filmato di presentazione è che la protagonista all’Is Morus Relais sia la stessa Manuela, ormai sempre più vicina al single Luciano. I ripetuti video che Filippo Bisciglia porta durante i falò stanno convincendo Stefano dell’impossibilità di proseguire la relazione con la sua fidanzata, con quest’ultima che ha confermato per l’ennesima volta i problemi attraversati dalla coppia prima di partecipare al docu-reality di Canale 5.

Manuela parla dell’infedeltà di Stefano, lui alla fine sbotta: “È solo una stupida”

Dopo essere stato convocato al pinnettu, Stefano ascolta Manuela mentre racconta le conseguenze dei tradimenti di lui. Le sue parole non fanno altro che confermare come la donna sia molto sfiduciata nei confronti del fidanzato, e che anche per questo motivo si è avvicinata così tanto al single Luciano.

Stefano però non se ne sta sulle sue e replica subito alle parole della sua ragazza: “Non mi tocca, è solo una stupida. Le dirò di ammettere che è venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un’insicura. A quel punto le augurerò il meglio”.

La situazione è ulteriormente peggiorata poco dopo, quando Manuela ha confidato nel villaggio dei tentatori alcuni aneddoti sull’intimità di coppia con Stefano. La ragazza ha raccontato di come l’ultima volta che i due hanno provato a fare l’amore, lui le ha detto che non gli piaceva il modo in cui lo baciava. Da qui poi lo sfogo successivo: “Lui vuole stare con Cicciolina, ma di che parliamo”.

Resta da capire adesso come evolverà il rapporto tra Manuela e il single Luciano, anche solo per vedere un’eventuale reazione di Stefano qualora la sua storia d’amore dovesse essere messa in pericolo da una terza persona. Da questo punto di vista, è probabile che la puntata di lunedì prossimo di Temptation Island renderà tutto più chiaro.

Ti potrebbe interessare anche: Temptation Island, Floriana e Federico al capolinea? “Io lo lascio”