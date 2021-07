Un matrimonio fissato al 7 agosto e, allo stesso tempo, la partecipazione a Temptation Island due mesi prima della fatidica data delle nozze. All’inizio a tanti è sembrato un controsenso, dopo però aver visto la terza puntata i dubbi e le perplessità sul rapporto della coppia Claudia e Ste sono stati spazzati via prima dalle lacrime di lui e poi dalla dolcezza infinita di lei. È stata Claudia Venturini a chiedere il falò di confronto anticipato, subito dopo aver visto un filmato nel quale il fidanzato scoppiava a piangere per lei. Una presa di coscienza decisiva, a tal punto da stravolgere il viaggio nei sentimenti della coppia all’interno dell’Is Morus Relais.

Claudia e Ste prendono una decisione sul matrimonio durante il falò di confronto

All’arrivo di Ste per il falò di confronto immediato, Claudia si alza in piedi e abbraccia il fidanzato. Lui, in lacrime, le dice subito di come le sue parole lo abbiano ferito molto nei primi giorni. Stefano forse non comprende subito il reale motivo per cui la sua ragazza ha chiesto di vederlo ben prima della fine del programma, ma in questo senso il comportamento della donna è lodevole.

È infatti Claudia ad avvicinarlo a sé prima di parlare, è Claudia a chiedergli come stesse, ed è sempre Claudia a prendere la decisione definitiva sul matrimonio. La data del 7 agosto è confermata, il matrimonio si farà. Inizialmente, la ragazza ha spiegato i motivi per cui si era allontanata nell’ultimo anno di relazione, ricordando di come lui non si accorgesse quando piangeva e di come le discussioni tra loro fossero a senso unico, con lui che le alzava la voce e lei bloccata dal suo atteggiamento non riusciva a esprimersi”.

Ste, tra mille abbracci, baci e lacrime, stavolta di felicità, ha promesso di cambiare, chiedendo allo stesso tempo a Claudia di aprirsi di più con lui.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Vestito, ristorante e invitati possono tirare tutti un sospiro di sollievo.

