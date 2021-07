La coppia Jessica e Alessandro è stata tra le protagoniste assolute della terza puntata di Temptation Island 2021. Dopo che nei precedenti due appuntamenti le telecamere del programma si erano concentrate più che altro sugli allenamenti estemporanei di lui, non senza qualche momento di ilarità, la serata di ieri ha fotografato una situazione profondamente diversa. Tutto merito della mossa di Jessica Mascheroni, che a sorpresa si è avvicinata al single Davide Basolo, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Un avvicinamento il suo che agli occhi del fidanzato Alessandro ha decretato, almeno a parole, la fine della loro relazione dopo sette anni.

Jessica Mascheroni dimentica Alessandro con il single Davide

A far suonare il primo campanello d’allarme un ballo sensuale di Jessica con Alessandro, e le successive parole della ragazza: “Io sto pensando molto in questi giorni, forse ho bisogno di un’altra persona. Se non mi sono sposata un motivo c’è. Un figlio con lui non lo farei”. In seguito, a conferma di come il rapporto con l’ex corteggiatore di U&D sia entrato nel vivo, Jessica confida a Davide alcuni particolari della vita intima con il fidanzato: “Lo facciamo ogni due o tre mesi. Non ho voglia”.

E poi, stavolta aprendosi alle ragazze, ecco la conferma di come l’attrazione provata nei confronti del single Davide sia sincera e forte: “Forse ho bisogno di una persona come lui, già dai primi giorni avrei voluto avvicinarmi a lui”. Non solo però, perché poco dopo Jessica ha apertamente dichiarato di sentirsi già single.

Alla luce quanto visto e ascoltato, la reazione veemente di Alessandro era inevitabile: “Io tutto ho dato a questa qua. L’ho mantenuta fino a ieri. Dopo sette anni insieme, fa così col primo che incontra. Le ho chiesto tre anni fa a Parigi di fare un figlio. Lei è una viziata”.

Gli sviluppi tanto sorprendenti quanto imprevedibili della coppia formata da Jessica e Alessandro ci accompagneranno anche durante la quarta puntata di Temptation Island in onda lunedì prossimo. Tra i due arriverà la parola fine?

