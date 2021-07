La terza puntata di Temptation Island 2021 ha visto crollare le quotazioni della coppia Floriana e Federico. Lui sembra essere sempre più convinto della crisi con la giovane fidanzata, tanto da avvicinarsi pericolosamente alla single Vincenza. I due trascorrono gran parte del tempo insieme nel villaggio, con Federico che non perde occasione per sottolineare le mancanze della sua ragazza: “Lei mi dice Ti amo solo prima di andare a letto, e se io non le dico che la amo lei dice ‘ma allora non mi ami?’ A me così non sta bene”.

Floriana al falò: “Io lo lascio. Devo fare una famiglia con questo?”

Lo sfogo di Floriana arriva al falò, dopo aver ascoltato le ennesime parole offensive del fidanzato. Federico, nel citare un esempio concreto alla single Vincenza riguardo alla quotidianità vissuta con la fidanzata, ha affermato: “Quando le si avvicina il cane lei si scansa, lo allontana, io invece mi metto vicino a lui e me lo bacio. Mi bacio più il cane che lei”.

La reazione di Floriana è immediata: “Io lo lascio. Ha trovato una ragazza che gli interessa e sta facendo una storiella, tutto qui. Per me non ha senso”. E quando in un altro filmato ascolta Federico dire alla tentatrice Vicenza di essersi avvicinato a lei per capire meglio, la giovane siciliana non si trattiene più: “Sta iniziando a capire che non prova niente per me, questo mi sta dicendo. Stare qua ma stare male non significa nulla, mi faccio sempre del male da sola”.

Insomma, la storia tra Floriana e Federico sembra sia giunta a un punto di svolta decisivo. Nella prossima puntata di Temptation Island su Canale 5 capiremo se la coppia originaria di Palermo si troverà al passo d’addio oppure ci sarà una ripresa in extremis del rapporto.

