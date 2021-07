Al termine dell’appuntamento di ieri sera, Filippo Bisciglia ha mostrato ai telespettatori il video contenente le anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island 2021, preannunciando che ci sarà un nuovo falò di confronto immediato. A richiederlo sarà una delle fidanzate, di cui al momento è ignota l’identità. Tutto lascia credere che possa essere Floriana, che durante la terza puntata ha manifestato apertamente la volontà di lasciare Federico. Nell’ultimo filmato trasmesso ieri, il pubblico da casa ha potuto intravedere Federico seguire la single Vincenza in quello che sembrava essere un vero e proprio primo appuntamento. Che i due si siano spinti oltre, portando Floriana a richiedere il falò di confronto anticipato?

Anticipazioni Temptation Island 2021: cosa succederà nella quarta puntata

Nuovi sviluppi clamorosi, intanto, per la coppia composta da Manuela e Stefano. Come svelano le anticipazioni sulla prossima puntata di Temptation Island, Manuela si avvicinerà ancora al single Luciano, dopo aver instaurato con lui un rapporto molto stretto fin dai primi giorni di permanenza nel villaggio delle fidanzate. A un certo punto, Luciano metterà la ragazza nella scomoda posizione di prendere una decisione definitiva: o lui o Stefano. Che la scelta di Manuela possa arrivare già nel corso della quarta puntata, ponendo così fine al suo percorso nell’Is Morus Relais?

Gli spoiler sulla nuova puntata di Temptation Island del 19 luglio ci informano poi che la coppia Jessica e Alessandro si allontanerà più quanto non abbia già fatto nei primi tre appuntamenti. Stavolta sarà Alessandro ad avvicinarsi pericolosamente a una single, facendo scattare la gelosia della compagna. Jessica però continuerà la conoscenza con il single Davide, ex corteggiatore di Uomini e Donne: il feeling tra i due è evidente, che possano essere loro la nuova coppia dell’edizione 2021?

In attesa di scoprirlo, a noi non resta che darvi l’appuntamento per lunedì prossimo, in prima serata su Canale 5, con la quarta puntata di Temptation Island 2021.

