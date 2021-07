Il caldo che sembra non darci tregua ci fa perdere la bussola, anche del tempo, ma settembre non è poi così lontano. La produzione di Uomini e Donne, infatti, sta già sostenendo i provini per scegliere tre tronisti che si siederanno sull’ambita sedia del dating show di Canale 5. Tra questi, nello specifico, parrebbe esserci una persona che il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscere proprio in queste ultime settimane.

Dopo il successo avuto nella scorsa edizione, Mediaset ha confermato il programma condotto da Maria De Filippi per la stagione 2021/2022 e pare che manterrà la stessa formula dell’anno scorso. Il trono classico e quello over, infatti, a partire dal 13 settembre, data di inizio della trasmissione, non saranno divisi. Le vicende sentimentali dei tronisti, dunque, saranno raccontate insieme a quelle del parterre femminile e maschile capitanati da Gemma Galgani.

Quali sono i possibili tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne? Come apprendiamo, le registrazioni dovrebbero partire nell’ultima settimana di agosto e pertanto questa domanda è più che lecita dal momento che manca poco più di un mese dall’inizio delle riprese. Non ci resta, dunque, che andare a leggere chi potrebbe sedersi sulla sedia rossa tanto ambita quanto bollente.

Tommaso Eletti di Temptation Island tronista a Uomini e Donne?

Un possibile tronista per la prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe essere Tommaso Eletti. Il 21enne in questione ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, che sta ancora andando in onda, con la fidanzata (forse meglio scrivere ex) Valentina Nulli Augusti.

Il ragazzo si è fatto conoscere dai telespettatori per la sua gelosia patologica nei confronti di Valentina e per aver, alla fine, tradito la fidanzata con la tentatrice Giulia Cerin. Se la sua presenza sul trono a partire da settembre dovesse essere confermata, significa che le voci che per il momento dicono che Tommaso e Valentina sono tornati insieme non sono così veritiere e che i due, una volta usciti separati dal “viaggio nei sentimenti”, non si sono più riavvicinati.

Abbiamo ancora un po’ di settimane prima di avere conferme e scoprire chi saranno realmente i tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne e, soprattutto, se Tommaso ne farà parte. Intanto, però, per non pensare troppo alle afose sere d’estate ci possiamo godere il ritorno di Uomini e Donne – La Scelta in prima serata sulla rete del ‘Biscione’.