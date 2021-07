La seconda puntata di Temptation Island, andata in onda lunedì 5 luglio su Canale 5, ha dato tanto spazio alla coppia formata da Tommaso e Valentina. I due, già al centro delle polemiche per via della differenza di età, hanno avuto un confronto prematuro per parlare del tradimento di Tommaso.

Nelle ultime ore, Tommaso Eletti ha deciso di rilasciare un’intervista per Uomini e Donne Magazine. Il tema principale è stato la sua eccessiva gelosia nei riguardi di Valentina. Il ragazzo, all’inizio dello show, era apparso ammaliato dalla compagna. Aveva parlato di un folle amore ma, nel giro di poco tempo, i fatti hanno dimostrato il contrario.

La seduzione di Giulia Cerin ha colpito nel segno dato che ha spinto Tommaso a tradire la fiducia di Valentina.

Temptation Island, Tommaso spiega i motivi del tradimento

Durante l’intervista, Tommaso ha tenuto a precisare che il suo comportamento è stato legato soprattutto alla forte delusione causata da Valentina. Non si sarebbe mai aspettato di vederla indossare degli abiti così succinti, incurante dei suoi sentimenti.

Tommaso ha ammesso di essere un “geloso patologico” ed è stato proprio questo a causare una reazione avversa nel pubblico. Le sue parole si sono rivelate inaccettabili, soprattutto in un momento in cui si lotta tanto per la libertà delle donne. Tommaso, però, non sembra farsene una colpa. Per lui è normale chiedere alla propria compagna di non indossare determinati look, ma ha dichiarato di non essere disposto a fare lo stesso, nel caso in cui gli venisse chiesto.

Tommaso dà la colpa a Valentina per il suo tradimento

Per Tommaso, il suo tradimento è stato legittimato dal comportamento di Valentina. Stando alle sue parole, la donna non avrebbe rispettato gli accordi presi prima della partenza per Temptation Island. Questo l’ha fatto sentire libero di cercare un’altra figura che gli desse la sicurezza desiderata.

Nonostante tutto, Tommaso ha dichiarato di aver fatto tesoro dell’esperienza vissuta all’interno del programma. Lo ha aiutato a comprendere alcuni aspetti del rapporto con Valentina e a capire di non dover bruciare le tappe, visto che ha solo 19 anni.

Tuttavia, ci sono dei rumor che parlano solo di una finta separazione tra i due. Rosica, per esempio, ritiene che tutto sia stato studiato a tavolino per acquisire notorietà e attirare l’attenzione del pubblico.