Negli ultimi giorni, il settimanale di Nuovo Tv ha reso pubblici i nomi delle due veline che, nella prossima edizione, entreranno a far parte di Striscia la notizia, al posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Si tratta di Talisa Ravagnani e di Giulia Pelagatti. Le due ragazze non sono nuove al mondo dello spettacolo perché, in passato, hanno preso parte alla trasmissione di Amici, su Canale 5.

Il pubblico, che ha avuto modo di ammirarle nel ruolo di abili ballerine, adesso potrà conoscerle anche in queste nuove vesti. Talisa, nonostante non sia riuscita a vincere l’agognato montepremi finale, è entrata a far parte, durante il 2021, nel cast dei professionisti di Amici, mentre Giulia, suo malgrado, è stata eliminata prima di arrivare al serale.

Ezio Greggio ha messo la pulce nell’orecchio ad Antonio Ricci: è stato lui a suggerire Talisa

Sembra che sia stato Ezio Greggio a spostare l’attenzione di Antonio Ricci sulla talentosa Talisa Ravagnani. Anche se non si sa molto a questo proposito, pare che Ezio sia amico del padre della ragazza e che nutra una forte stima nei suoi confronti. I due, probabilmente, hanno avuto modo di conoscersi durante la produzione del film intitolato Svitati. A capo della scenografia, infatti, vi era proprio Gianni Ravagnani.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Al contrario, pare che sia stato lo stesso Antonio Ricci a notare Giulia Pelagatti. La giovane, nel 2018, aveva partecipato a un video dedicato al compleanno trentennale di Striscia la notizia. Esso portava il titolo di The Greatest Striscia Show.

Una foto sui social confermerebbe la partecipazione a Striscia la notizia

Anche se non c’è alcuna ufficialità riguardo ai nuovi volti delle veline, sembra che ormai i dubbi siano ridotti ai minimi termini. Le due ragazze, nelle ultime ore, hanno caricato sui loro profili Instagram una foto ritraente lo stesso luogo: Belin che fugassa.

Si tratta di un bar presente a Camogli, in Liguria. È facile pensare che Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti abbiano deciso di incontrarsi prima di iniziare a lavorare insieme a Striscia la notizia.

Le due, infatti, nonostante abbiano preso parte ad Amici, non hanno mai avuto modo di conoscersi, in quanto Talisa ha partecipato alla diciannovesima edizione del programma, mentre Giulia ha preso parte alla sedicesima.