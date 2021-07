Giovedì 8 luglio è il Mourinho day, con la presentazione del nuovo allenatore della Roma che si terrà dalla Terrazza Caffarelli in Campidoglio. I tifosi della squadra giallorossa non vedono l’ora di ascoltare le prime dichiarazioni dello Special One, sentimento condiviso anche dai colleghi della carta stampata, ancora memori degli show di Mou davanti alle telecamere.

Di seguito le informazioni su dove vedere la conferenza stampa di presentazione di Josè Mourinho in diretta TV e streaming.

Dove vedere la conferenza stampa di Mourinho nuovo tecnico della Roma in TV

La conferenza stampa di Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma sarà trasmessa in diretta TV sul canale 20 di Mediaset alle ore 13:30. Presenzieranno all’evento anche il proprietario Dan Friedkin e il figlio Ryan, insieme alla sindaca della capitale Virginia Raggi. Dalle ultime indiscrezioni trapelate oggi, Dan e Ryan Friedkin non dovrebbero parlare, lasciando dunque spazio al solo Mou.

Dove vedere la conferenza stampa di Mourinho in streaming

Oltre che in diretta televisiva, la conferenza stampa di domani di Josè Mourinho sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma online del gruppo Mediaset. Per seguirla collegati al sito www.mediasetplay.mediaset.it, oppure scarica l’app gratuita Mediaset Infinity disponibile su Google Play Store e App Store.

Crediti immagine di copertina: @ASRomaEN, account twitter ufficiale in inglese della squadra di calcio giallorossa