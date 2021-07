Uomini e Donne ritorna in prima serata su Canale 5 con le scelte dei tronisti che furono mandate in onda in prime time nel 2019 sulla rete del ‘Biscione’. Una estate all’insegna delle repliche per il canale ammiraglia Mediaset che, a quanto pare, ha deciso di puntare su delle soap tutte nuove e poco altro.

Dopo gli show di Gerry Scotti e Michelle Hunziker che stiamo vedendo e vedremo il sabato sera, i vertici della ex Fininvest hanno deciso di mandare in onda anche le repliche di Uomini e Donne – La Scelta, costola del dating show condotto da Maria De Filippi, che venne proposto in prime time un paio di anni fa riscuotendo un buon successo.

Che i vertici di Canale 5, con questa decisione, ci vogliano far intendere che questo programma potremmo vederlo anche il prossimo autunno? Anche se abbiamo imparato che nulla viene fatto per caso, per il momento la risposta sembra essere negativa. Ora, dunque, non ci resta che scoprire quando va in onda Uomini e Donne – La Scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne – La Scelta: ecco quando va in onda con le repliche

Salvo cambiamenti di palinsesto all’ultimo secondo, le repliche in prima serata del dating show pomeridiano di Canale 5 dovrebbero partire da mercoledì 14 luglio 2021. Gli appuntamenti sono 5 e pare che verranno proposti sempre nel giorno della settimana indicato.

Sono stati davvero molti i tronisti che si sono susseguiti nel programma condotto da Maria De Filippi e solo alcuni di loro hanno potuto fare la scelta in grande stile e in prime time sulla rete del ‘Biscione’. Le scelte che verranno riproposte, infatti, saranno quelle di Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Ricciardi e Ivan Gonzalez che nel 2019 erano seduti sul trono.

Di tutti loro, intanto, vi ricordiamo che solo in due sono ancora fidanzati: Teresa sta per andare a convivere con Andrea Del Corso che scelse alla fine della trasmissione e Lorenzo e Claudia, infine, sembrano più felici che mai e hanno tanti progetti da fare insieme. Ivan e Luigi, invece, si sono lasciati con le due rispettive corteggiatrici con cui decisero di uscire dallo show.

Chissà se, nonostante si tratti di repliche, il programma in questione riuscirà a bissare il successo avuto due anni fa, magari grazie agli ospiti del calibro di Giulia De Lellis e Valeria Marini, oltre ai due opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari.