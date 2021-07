Dopo le corna messe alla fidanzata Valentina in diretta tv, un po’ tutti si chiedono se Tommaso e Giulia di Temptation Island stanno insieme oppure no. Lui ha 21 anni, lei 25, e nel corso della prima settimana di Temptation Island 2021 in onda su Canale 5 tra i due è scoppiata una passione carnale. Tommaso Eletti ha dimostrato, purtroppo per lui, tutti i suoi 21 anni, mentre a Giulia è bastato davvero poco per far perdere la testa al ragazzo più geloso e possessivo che il programma ricordi.

Tommaso e Giulia stanno insieme dopo Temptation Island? La verità della tentatrice su Instagram

No, Tommaso Eletti e la tentatrice Giulia Cerini non stanno insieme. Dopo il flirt consumato a Temptation Island, i due ragazzi non hanno evidentemente trovato l’intesa fuori dal programma. A rivelarlo in maniera indiretta è stata la stessa Giulia, che a precisa domanda di un utente (“Sei single?”) ha risposto “Sì”.

E non poteva essere altrimenti, viste le dichiarazioni rilasciate dalla ragazza a WittyTV prima che iniziassero le registrazioni all’Is Morus Relais: “In un uomo cerco fiducia, rispetto ed il non essere troppo geloso. Questo perché la possessività secondo me non è amore. Voglio comunque un uomo sicuro di sé”.

Parole queste che descrivono un ragazzo che è esattamente l’opposto di Tommaso, per cui non ci dobbiamo sorprendere se tra l’ex (?) ragazzo di Valentina Nulli Augusti e la tentatrice 25enne il flirt non sia poi proseguito una volta spentesi le telecamere.

Rimane ora un punto interrogativo sulla storia d’amore tra Tommaso Eletti e Valentina, anche alla luce del surreale falò di confronto immediato andato in scena nella puntata di ieri sera. Qualcosa ci dice che la coppia romana potrebbe riservarci ancora qualche altra sorpresa: per scoprirlo, non ci resta che aspettare la terza puntata di Temptation Island in onda lunedì prossimo o, al più tardi, lo speciale in onda su Canale 5 una settimana dopo l’ultima puntata del programma.