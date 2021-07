Nella seconda puntata di Temptation Island, andata in onda il 5 luglio su Canale 5, Valentina ha deciso di dire addio al fidanzato Tommaso. Quest’ultimo, affascinato dalla bella Giulia Cerini, ha voltato le spalle alla sua relazione per lasciarsi travolgere da nuove emozioni.

Valentina, ovviamente, dopo aver preso atto dell’accaduto, non è stata più disposta ad andare avanti e, in seguito a un confronto con Tommaso, ha abbandonato il programma condotto da Filippo Bisciglia.

Secondo Alessandro Rosica, però, la coppia avrebbe solo finto di essersi lasciata. Le foto sui social, stando alle sue parole, avvalorerebbero questa ipotesi.

Temptation Island: lo scivolone di Tommaso e la fuga di Valentina

Nonostante i tentativi di Tommaso, Valentina non ha voluto ascoltare alcuna giustificazione per il torto subito. Il fidanzato le ha proposto di lasciare insieme la trasmissione, per provare a ricomporre i pezzi del loro rapporto, ma la la donna, sconvolta e delusa dall’accaduto, ha rifiutato.

Il confronto tra Tommaso e Valentina ha costituito il perno centrale del secondo appuntamento di Temptation Island. La coppia, dopo aver attirato la curiosità di un’ampia fetta di spettatori, si è detta addio prematuramente, lasciato tutti con l’amaro in bocca.

Sicuramente, avrebbero potuto dare ancora tanto al noto programma di Mediaset, ma la maggior parte del pubblico si è dichiarata d’accordo con la decisione presa da Valentina. Un tradimento è difficile da perdonare, soprattutto se avvenuto sotto le riprese delle telecamere.

Alessandro Rosica non crede alla rottura di Tommaso e Valentina

Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram come investigatoresocialofficial, è rimasto perplesso davanti alla separazione di Tommaso e Valentina. Ciò che ha fatto scattare il campanello d’allarme è stata la foto del loro profilo Instagram: i due vengono ritratti durante un bacio appassionato.

Per Rosica, Valentina e Tommaso avrebbero solo fatto finta di lasciarsi: “Vergognatevi. Tutto studiato a tavolino. Da radiare ovunque a mio avviso”.

Inoltre, usando un’espressione un po’ forte, si è rivolto anche agli autori del programma: “Vi fate sputtanare così facilmente?”.

Sicuramente, questa situazione sarà meritevole di approfondimento anche perché, davanti a una simile mancanza di chiarezza, lo show potrebbe perdere facilmente la sua reputazione.