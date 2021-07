Tommaso Eletti ha cornificato in diretta tv la fidanzata Valentina Nulli Augusti durante la seconda puntata di Temptation Island 2021. Il 21enne romano non è riuscito a reggere nemmeno una settimana all’interno del villaggio delle single. E se nella prima puntata ha manifestato più volte la “gelosia patologica” menzionata da Valentina nel video di presentazione, in quella di ieri sera si è lasciato andare spudoratamente con la tentatrice Giulia Cerini. Tra Spa bollenti e amache traballanti, Tommaso ha baciato Giulia la prima volta nell’appartamento delle single, dove non ci sono le telecamere. Poi, però, proprio nel giorno del compleanno di Giulia, per Valentina sono arrivare le corna più plateali di tutte le edizioni di Temptation Island.

Il surreale falò di confronto anticipato tra Tommaso e Valentina, Filippo Bisciglia incredulo

All’inizio, la 40enne di Roma era convinta che il fidanzato stesse flirtando con Giulia solo per ripicca nei suoi confronti, dopo aver visto uno o più video di lei che gli avevano dato fastidio. Poi però, man mano che i filmati aumentavano, ha capito che quella di Tommaso non era più una semplice vendetta. Durante il falò in cui Filippo Bisciglia le ha mostrato i filmati del fidanzato e della tentatrice in atteggiamenti sempre più intimi, Valentina ha mantenuto una calma olimpica, ripetendo più volte: “Aspetto il momento che lo trito io dopo aver visto tutto il film”, “Fai quello che vuoi, tanto poi ti trito”.

In realtà poi le cose non sono andate proprio come la donna si era immaginata. Infatti, durante il falò di confronto immediato richiesto su suggerimento del conduttore, Valentina ha speso tutto il tempo a sua disposizione per giustificarsi, scatenando dopo poco la reazione stizzita di Filippo Bisciglia. Quest’ultimo le ha chiesto perché stesse continuando a giustificarsi per la scelta dei costumi o per dei giochi innocenti con i single, senza invece parlare minimamente del fatto che Tommaso l’avesse tradita baciando Giulia.

Non solo, a un certo punto Valentina ha perfino detto che dopo un anno e 7 mesi di relazione non poteva concludersi così tra di loro, spingendo lo stesso Tommaso a rispondere di voler tornare a casa con lei. Poi, dopo nemmeno un minuto, alla fatidica domanda di Bisciglia se volesse uscire dal programma da sola o con il fidanzato, Valentina ha optato per la prima scelta, congedandosi con la parola “complimenti” all’ormai ex ragazzo. Surreale, davvero.