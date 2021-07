Lunedì 12 Luglio andrà in onda la terza puntata di Temptation Island 2021. I viaggi nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di partecipare al programma proseguono con non pochi colpi di scena. Dopo il falò di confronto tra Tommaso e Valentina e la loro uscita di scena (poiché Tommaso ha tradito la sua fidanzata con la tentatrice Giulia Cerini), stando a quanto anticipato dal presentatore del programma, Filippo Bisciglia la terza puntata del docu-reality sarà ricca di emozioni. In modo particolare, anche nel video di anticipazioni che è stato trasmesso ieri sera, si è appreso che i protagonisti della serata saranno Ste e Claudia.

Stefano e Claudia sempre più in crisi

Ste e Claudia sono due giovani ragazzi di Ancona che dovrebbero convolare a nozze intorno la prima settimana del mese di Agosto. Una volta entrati però all’interno del villaggio di Temptation Island, tra i due è scoppiata una vera e propria crisi che fin da subito ha messo a dura prova il loro rapporto. Come ha già rivelato Filippo, nell’evoluzione della coppia dei futuri sposi, nella prossima puntata vi saranno delle inaspettate evoluzioni nel loro percorso. Secondo alcune anticipazioni, infatti, la crisi tra Ste e Claudia sarà ancora più forte. Nel dettaglio, Ste sarà convocato nel Pinnettu e qui vedrà dei video della fidanzata che lo turberanno moltissimo. Per questo, una volta terminata la visione, il ragazzo uscirà sconvolto ed inizierà a correre. Alcuni fan del programma pensano che Ste correrà verso il villaggio delle fidanzate, e che a seguito di questo gesto verrà squalificato dal programma prodotto da Maria De Filippi.

Il ragazzo squalificato potrebbe essere proprio Ste

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che nel corso della nona edizione del programma vi era stata la squalifica di una delle coppie protagoniste di questa edizione. Una volta che è stato trasmesso il video della puntata di lunedì prossimo, i numerosi telespettatori hanno avuto i sospetti che il ragazzo che abbia eluso le regole del programma sia stato proprio Ste. Il ragazzo apparirà sempre più fragile e turbato ed inizierà a maturare l’idea che la fidanzata Claudia stia prendendo sempre di più le distanza da lui. Al pensiero di ciò, il ragazzo non resisterà e scoppierà in lacrime. Che cosa succederà? Non resta che aspettare allora la messa in onda della prossima puntata, nella quale non mancheranno anche tanti altri colpi di scena, che vedranno come protagonisti pure le altre coppie del reality.