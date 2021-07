Al termine dell’appuntamento di ieri sera, terminato ben oltre la mezzanotte, Filippo Bisciglia ha invitato i telespettatori a non perdere la terza puntata di Temptation Island 2021 in onda lunedì 12 luglio. Le coppie del docu-reality, rimaste orfane di Tommaso e Valentina dopo il tradimento di lui con la tentatrice Giulia Cerini, sono pronte a regalare ancora grandi emozioni nel corso del loro viaggio nei sentimenti, stando al breve video di anticipazioni trasmesso in coda alla puntata di ieri sera.

Le anticipazioni sulla terza puntata di Temptation Island 2021

Il filmato con le anticipazioni sulla terza puntata di Temptation Island ci rivela che lunedì prossimo i riflettori saranno puntati tutti su Claudia e Ste, la coppia originaria di Ancona che dovrebbe sposarsi nella prima settimana di agosto. Il condizionale in questo caso è d’obbligo, perché dalle immagini mostrate sul nuovo appuntamento sembrerebbe che la situazione per i due ragazzi stia precipitando. Dopo essersi a lungo sfogato con quello che gli capitava in giardino (tra l’altro lo ha fatto anche ieri), Stefano Socionovo si lascerà andare a un lungo pianto, consapevole di come la fidanzata stia prendendo ogni giorno di più le distanze da lui.

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata di Temptation Island 2021 ci svelano che anche la relazione tra Manuela e Stefano sembra essere arrivata se non al capolinea, alla penultima fermata. Non ne siamo sicuri al 100%, ma nel video finale si intravedono due mani sul fondoschiena di una ragazza, e tutto lascia pensare che siano quelle del single Luciano su Manuela. Da parte della Carriero, anche da quanto emerso nel corso della puntata di ieri sera, sembra esserci l’interesse nel voler approfondire la conoscenza di Luciano, mentre nutriamo dei dubbi che sia lo stesso da parte dell’ex concorrente di Pechino Express.

Insomma, anche la terza puntata di lunedì promette di riservare grandi emozioni al pubblico di Canale 5, come è normale che sia per il programma cult dell’estate italiana.

