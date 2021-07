La nona edizione del reality show di Canale 5, Temptation Island, è iniziata mercoledì 30 Giugno. Una delle coppie che ha deciso di partecipare a questa edizione è quella formata da Manuela e Stefano.

I due giovani ragazzi, originari di Brindisi, hanno deciso di partire per “l’Is Morus Relais” per mettere alla prova il loro amore. In particolare, infatti, è stata proprio Manuela a decidere di partecipare per cercare di ritrovare la fiducia in Stefano, dopo aver scoperto una serie di tradimenti. In attesa, però, di vedere come sarà terminato il “loro viaggio nei sentimenti” all’interno del programma, arrivano già le prime indiscrezioni e segnalazioni dal momento che le registrazioni delle puntate sono terminate qualche settimana fa ed i giovani sono ritornati alla loro vita di tutti i giorni.

Manuela e Stefano sono stati avvistati ‘separati’

Manuela e Stefano si sono detti “addio?”. Queste sono i pensieri dei fan di “Temptation Island” dopo aver letto la segnalazione sui social di Deianira Marzano. Nel dettaglio, infatti, l’esperta di gossip ha annunciato che durante il week end appena trascorso, Stefano e Manuela sono stati avvistati separatamente, in compagnia di altre persone.

Così come si può apprendere dal profilo social di Deianira Marzano, Stefano ha deciso di trascorrere qualche ora a mare in compagnia dei suoi amici. E Manuela, invece, che era assente, ha preferito trascorrere la sua serata in compagnia di alcuni ragazzi in un famoso locale della sua città.

Deianira Marzano:”Si avvicinava e parlava con tutte”

L’esperta di gossip Deianira ha fatto sapere di aver ricevuto questa notizia da una fonte anonima. Questa – stando alle sue dichiarazioni- pare aver rivelato che Stefano, durante la sua giornata di riposo si sia molto divertito e che non si sia risparmiato nel rispondere alle domande delle sue “fan“. “Si avvicinava e parlava con tutte”: si legge nella foto che ha postato la segnalatrice della notizia. Come sarà finito il loro viaggio nei sentimenti? Non resta che aspettare di vedere le puntate che andranno in onda nelle prossime settimane per capire se Manuela e Stefano siano riusciti a superare le loro incomprensioni durante il falò finale.