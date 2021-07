Temptation Island è tornato a riscaldare l’estate degli spettatori. Dopo una pausa durata un anno, i corteggiatori hanno ridato vita al loro magico gioco di seduzione. La prima puntata del format è andata in onda mercoledì 30 giugno su Canale 5. Nonostante l’ottimo share raggiunto, è stato reso noto dalla rete che, il secondo appuntamento cambierà giorno e verrà trasmesso di lunedì. Anche le restanti 4 puntate seguiranno questa programmazione.

Le coppie, guidate da Filippo Bisciglia, saranno costrette a confrontarsi con i loro sentimenti e con quelli del partner. Affronteranno un percorso senza esclusione di colpi, dove l’unico a trionfare sarà l’amore.

Temptation Island ha preso il posto di Mr. Wrong

Precedentemente, la serata del lunedì era dedicata a Mr. Wrong. Mediaset aveva riposto grandi aspettative nello sceneggiato, sperando di cavalcare l’onda di DayDreamer – Le ali del sogno. Purtroppo, la storia d’amore tra Ezgi e Ozgur non ha dato i risultati desiderati. I personaggi si sono rivelati meno incisivi rispetto a Sanem e Can.

In seguito a ciò, il pubblico ha pensato che il cambio di programmazione di Temptation Island fosse legato allo scarso successo di Mr. Wrong. In realtà, questa ipotesi si è rivelata infondata perché la modifica del palinsesto era stata già decisa prima della messa in onda dello show.

Durata e messa in onda di Temptation Island

I protagonisti della decima stagione di Temptation Island terranno compagnia agli spettatori fino al 2 agosto. Solo nell’ultima puntata, durante il falò finale, si potranno tirare le somme sugli amori sopravvissuti e su quelli distrutti dalle insidie dei corteggiatori. Nel frattempo, il pubblico potrà unirsi al viaggio dei concorrenti, per immedesimarsi nelle emozioni delle 6 coppie. Le anticipazioni promettono vicissitudini ricche di colpi di scena e di decisioni inaspettate. E sufficiente guardare il primo episodio per rendersi conto che si tratterà di un’edizione molto movimentata.

I restanti appuntamenti andranno in onda rispettivamente il 5, 12, 19 e 26 luglio. A differenza delle altri estati, la Mediaset ha rinunciato alla versione vip del programma.