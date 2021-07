In questi giorni sono trapelate delle brutte notizie per quanto riguarda il futuro di Barbara D’Urso in Mediaset. A quanto pare, le voci circolate in questo periodo si sono rivelate veritiere. La donna, infatti, ha perso la conduzione di due delle sue trasmissioni di punta, ovvero, Domenica Live e Live non è la D’Urso.

Ad intervenire sulla vicenda è stato il direttore della rete Piersilvio Berlusconi. Quest’ultimo ha ammesso di aver optato per questa scelta in quanto è in atto un cambio editoriale per quanto riguarda Canale 5. I format Dursiani, infatti, rappresentano il passato.

I due nuovi programmi della domenica pomeriggio

Piersilvio Berlusconi ha dato qualche informazione in più in merito ai cambiamenti di palinsesto che riguarderanno la prossima stagione televisiva di Canale 5. Stando a quanto emerso, pare proprio che Barbara D’Urso perderà lo scettro che ha mantenuto fino a questo momento e sarà costretta a lasciare il testimone a qualcun altro. Nello specifico, la donna non sarà più presente su Canale 5 per quanto riguarda la domenica.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La D’Urso non condurrà più Domenica Live. Al suo posto, infatti, andranno in onda due programmi diversi, condotti da due donne differenti. Il primo format sarà Scene da un matrimonio, programma condotto da Anna Tatangelo. La seconda parte della domenica pomeriggio, invece, sarà lasciata a Silvia Toffanin, la quale condurrà la versione domenicale di Verissimo. Il direttore di rete ha detto che, secondo il punto di vista aziendale, questa scelta è nata dallo scopo di privilegiare contenuti prettamente femminili e familiari, che solitamente vengono molto apprezzati su Canale 5. Anche la sera non ci sarà più Live non è la D’Urso.

Piersilvio Berlusconi su Barbara D’Urso

Questi cambiamenti sono stati apportati per introdurre un cambio editoriale nella rete. I format di Barbara D’Urso, infatti, pare risultino obsoleti nell’ultimo periodo. Malgrado il grande impegno di Lady Cologno, infatti, pare proprio che si debba lasciare spazio ad un altro genere di contenuti che siano in grado di rispondere al meglio alle esigenze di mercato attuali. In merito al futuro della conduttrice su Canale 5, invece, vediamo che la donna sarà presente solo con Pomeriggio 5.

Tale format, però, sarà ridimensionato, in quanto andrà in onda solo dalle 18:00 alle 18:45. Questo, dunque, vuol dire che verrà lasciato spazio solo alla parte dedicata all’intrattenimento e al gossip. Al momento, Piersilvio Berlusconi ha detto che non sono previsti altri programmi da affidare alla D’Urso. Ad ogni modo, non è escluso che in futuro la donna possa tornare ad occupare anche appuntamenti in prime time. Non ci resta che attendere per saperne di più.