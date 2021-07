Prima la congiuntura astrale, il matrimonio al primo appuntamento e un perentorio “devi guardare solo me”. Poi però la linea mantenuta fin dal primo pinnettu va a farsi benedire su un’amaca, rigorosamente al chiaro di luna. Il percorso di Tommaso Eletti nella prima puntata di Temptation Island 2021 è stato fin troppo audace, o meglio, spericolato. In fin dei conti ci sta essere insicuri quando si ha vent’anni, a maggior ragione se la donna che frequenti di anni ne ha 40 e ha un corpo che manda in tilt 9 uomini su 10, ma una cosa è essere gelosi, un’altra è pensare di possedere una persona. Peggio ancora se ti presenti in diretta nazional-popolare come l’eroe romantico della generazione Z, per poi distruggere quell’immagine in pochi istanti, dopo esserti appartato con una single come un Alberto qualunque (nome di fantasia).

Temptation Island, Tommaso Eletti subito protagonista con la sua Valentina

Fin dal video di presentazione delle 6 coppie di Temptation Island 2021, quella composta da Valentina e Tommaso aveva incuriosito la stragrande maggioranza degli utenti social, pronti a scommettere sul loro percorso. Ora che la prima puntata è andata in archivio, abbiamo la certezza che Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti rivestiranno un ruolo centrale in questa edizione. D’altronde non è un caso che Filippo Bisciglia abbia aperto e chiuso il primo appuntamento di ieri sera con loro, dapprima mostrando al 21enne romano la scelta dei bikini da parte della fidanzata, infine richiamando con urgenza Vale al pinnettu, dopo la notte trascorsa da Tommaso sull’amaca con la single Giulia.

C’è già chi parla di tradimento consumato, chi invece si augura che la prima versione di Eletti possa tornare a dominare anche la prossima puntata, in onda lunedì 5 luglio su Canale 5. Voi cosa ne pensate?

