A memoria non ricordiamo nessun’altra coppia che ha partecipato a Temptation Island pur avendo la data del matrimonio confermata dopo due mesi. Claudia e Ste, in questo, rappresentano una sorprendente novità. Purtroppo, però, sono pochi ad aver compreso quali siano le reali intenzioni della coppia.

Temptation Island, qualcosa non quadra tra Claudia e Ste

Già il semplice fatto di essere a Temptation Island a inizio giugno (periodo in cui si sono svolte le registrazioni del programma), con il giorno delle nozze fissato al 7 agosto, è un controsenso. C’è poi lo strano comportamento di Claudia, che dopo essersi separata da pochi minuti dal fidanzato gira un video choc contro di lui, durante il quale arriva a dire: “Sembra quasi che non mi conosce, mi pare di stare con un estraneo. Ci vedo più come se fossimo amici“. Le sue parole lasciano di sasso Ste: davanti alle telecamere, il ragazzo sostiene come sia la prima volta che sente questi discorsi da Claudia. Infine c’è la rabbia di lui, giudicata un po’ troppo sopra le righe da diversi utenti sui social, anche perché in fin dei conti la fidanzata non ha fatto praticamente nulla nel villaggio dei single. Possiamo dirlo? Qualcosa non torna.

Il single Luke nel ruolo di terzo incomodo

Il quadro perfetto è completato poco dopo da Luke (qui la sua scheda e quella degli altri single), scelto come terzo incomodo. Il 31enne di Bologna ha avuto un piccolo avvicinamento con Claudia. Per carità, nulla di male, ma anche stavolta la reazione spropositata avuta da Ste dopo il primo falò dipinge una realtà diversa. Vedremo cosa sarà in grado di riservarci la coppia anconetana nella seconda puntata in onda lunedì prossimo, e soprattutto se Luke diventerà il terzo elemento di un triangolo che al momento non ci appassiona.

