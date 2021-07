Due occhi che fissano la telecamera per alcuni secondi interminabili e il conduttore che annuncia: “Ste, ho una comunicazione per te, ti aspetto al falò”. Gli occhi, come avrete capito, sono quelli di Stefano Socionovo, il fidanzato di Claudia Venturini, la prima coppia annunciata per l’edizione 2021 di Temptation Island. Dunque i due ragazzi marchigiani saranno ancora grandi protagonisti nel corso del nuovo appuntamento di lunedì sera, scelto come nuovo giorno di programmazione da qui al termine del programma.

Di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island 2021.

Anticipazioni Temptation Island, cosa succederà nella seconda puntata del 5 luglio

All’inizio Filippo Bisciglia entra nel villaggio delle fidanzate per mostrare a Valentina un filmato che riguarda Tommaso, contenente immagini troppo importanti per essere rimandate al secondo falò. L’ex studente della Marymount International School è ripreso dalle telecamere mentre è sull’amaca con una single (Giulia?): i due si sono nascosti con una coperta, lasciando quindi solo immaginare cosa stia realmente succedendo tra loro. Valentina non si scompone, anzi, è sicura che quella di Tommaso sia una strategia per farle chiedere il falò anticipato e uscire così dalla trasmissione. D’altronde non si hanno 20 anni in più del proprio partner per nulla.

Le anticipazioni sulla prossima puntata di Temptation Island 2021 ci rivelano inoltre il possibile falò di confronto anticipato richiesto da Claudia Venturini, o almeno è quello che lascia credere il filmato trasmesso al termine della serata di ieri. Sembrerebbe anche che Ste non abbia alcuna intenzione di accettare: “Lei deve fare benissimo quello che sta facendo adesso, cioè far vedere quello che è” ripete l’impiegato tecnico del sistema portuale di Ancona, che anche nella seconda puntata si lascia andare a un lungo sfogo contro il malcapitato pouf (manco fosse su un ring di pugilato o qualcosa del genere).

A noi non resta che darvi l’appuntamento a lunedì 5 luglio, quando si riaccenderanno i riflettori sul programma cult dell’estate italiana.

