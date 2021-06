In casa Mediaset i cambi di palinsesto sono all’ordine del giorno. Questo è ciò che è appena accaduto alla serie turca che vede come protagonista Can Yaman. Le puntate della fiction Mr Wrong, infatti, sono state eliminate dal daytime di Canale 5 e sono state spostate alla sera.

Si tratta di una modifica abbastanza consistente caratterizzata dal fatto che la rete ha deciso di puntare su di un’altra serie per quanto riguarda i pomeriggi della rete. Scopriamo nel dettaglio, dunque, tutte le novità che riguardano i palinsesti di Canale 5 dell’estate.

I cambi di palinsesto in Mediaset

Mr Wrong cambia collocazione nei palinsesti Mediaset. L’azienda ha deciso di sospendere la programmazione della soap opera durante la fascia pomeridiana. Solitamente, infatti, la serie con Can Yaman va i onda dal lunedì al venerdì all’orario che, in genere, è dedicato a Uomini e Donne. A partire da lunedì 5 luglio, però, ci sarà una novità. Dalle ore 14:45, infatti, comincerà una nuova serie chiamata Brave and Beautiful. Anch’essa è improntata sulla Turchia e pare che Mediaset abbia intenzione di prolungarla anche per il periodo autunnale.

Per quanto riguarda Mr Wrong, invece, la serie andava in onda anche in prima serata il lunedì, tuttavia, anche questo non sarà più possibile. A partire dal 5 luglio, infatti, i lunedì sera saranno occupati dalla nuova edizione di Temptation Island. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia partirà mercoledì 30 giugno ma, dalla prossima settimana, la collocazione settimanale sarà spostata definitivamente al lunedì.

La nuova collocazione di Mr Wrong

Per tale motivo, tutti i fan di Mr Wrong si staranno chiedendo quando andrà in onda la serie con Can Yaman che non sta generando ascolti abbastanza soddisfacenti. Ebbene, Mediaset ha deciso di spostare la soap opera al martedì sera. Questa sembra essere la collocazione definitiva, almeno per il momento. Tuttavia, non è affatto escluso che in seguito possano esserci delle novità in merito.

Non è la prima volta che la rete decide di apportare delle variazioni al palinsesto, dovute soprattutto all’andamento della curva degli ascolti. Ricordiamo che Mr Wrong, specie nelle puntate del lunedì sera, è riuscito a raggiungere ascolti pari a 1,8 milioni di telespettatori, ottenendo punte di share del 9%. Ci saranno risultati più soddisfacenti per lo spostamento al martedì? Vedremo.