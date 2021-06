Una coppia di Temptation Island 2021 sarebbe stata squalificata nel corso delle registrazioni del docu-reality di Canale 5. A lanciare per primo l’indiscrezione è il portale Mondotv24, venendo poi ripreso dagli altri siti specializzati. In assenza di anticipazioni ufficiali su quanto sta accadendo nell’esclusivo resort in Sardegna, è inevitabile prendere la notizia con le molle, ma non ci sarebbe nulla di cui scandalizzarsi qualora quanto detto corrisponda a verità. Anzi, aggiungerebbe ancora più pepe a un’edizione che si preannuncia davvero ricca di contenuti, dopo aver conosciuto le 6 coppie insieme a tentatrici e tentatori.

Coppia squalificata a Temptation Island 2021? Ecco quello che sappiamo

Secondo quanto fatto trapelare da Mondotv24, uno dei sei fidanzati non avrebbe retto alla gelosia, andando così a scavalcare le barriere di separazione poste tra i due villaggi per raggiungere la propria ragazza. Seppur romantico e coraggioso, questo gesto viene punito dalla produzione con la squalifica immediata della coppia. Il regolamento, infatti, prevede una separazione forzata di tre settimane in due villaggi diversi, fermo restando che c’è la possibilità di abbandonare il resort da soli o dopo aver chiesto un falò di confronto anticipato, evento neanche tanto raro nelle passate edizioni.

Più difficile, invece, che si verifichi un’invasione di campo, volendo usare la stessa frase con cui l’account ufficiale Instagram della trasmissione anticipò al pubblico uno dei momenti cult del programma: la fuga del fidanzato Ciro Petrone dal suo villaggio verso quello dei single, per andare a riabbracciare la ragazza. Non sappiamo se dopo quel video sia stato ingaggiato da qualche squadra di rugby della zona, di certo però Petrone si è guadagnato l’ammirazione eterna di tantissimi utenti sui social. Il video qui sotto, per non dimenticare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Altri rumor sulla nuova edizione di Temptation Island

Come se non bastasse, in aggiunta alla presunta coppia squalificata, l’edizione di quest’anno del docu-reality di Canale 5 potrebbe dover fare i conti con un comportamento un po’ troppo sopra le righe da parte di uno dei fidanzati. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, uno dei 6 uomini protagonisti “sta facendo il degrado” (citiamo letteralmente) nel villaggio delle single. Insomma, di bene in meglio!

Ti potrebbe interessare anche: Silvia Toffanin pronta a sbarcare su Canale 5 la domenica pomeriggio