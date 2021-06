Nelle scorse ore il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha rivelato le foto e i nomi dei 25 single di Temptation Island 2021, di cui fanno parte 12 tentatrici e 13 tentatori.

È dunque ormai tutto pronto per l’inizio del docu-reality di Canale 5, ambientato all’Is Morus Relais in Sardegna. Prima di conoscere le identità dei single, vi rinnoviamo l’invito a conoscere le nuove 6 coppie di Temptation Island per quest’anno.

Tentatrici Temptation Island 2021: nomi, età, città di origine e cosa fanno nella vita

Carlotta : 34 anni, originaria di Roma, è specializzata come assistente medico e in campo estetico elettromedicale.

Giuly : 33 anni, anche lei romana, vanta una laurea in ingegneria civile. Oggi lavora come dermopigmentista e ha una grande passione per la lettura.

Gabry : 29 anni di Napoli, di professione fa la hostess per eventi, ma vorrebbe un giorno diventare brava a suonare la consolle.

Rita : 28 anni, vive a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Dopo gli studi a Parigi e negli Stati Uniti d'America è tornata a casa, dove fa l'estetista.

Tania : 27 anni, originaria di Piedimonte Matese, comune della provincia di Caserta. È la figlia di un ex calciatore di Serie A, e proprio per il calcio nutre una forte passione. Al momento è impiegata come commessa in un negozio di abbigliamento.

Vincenza : 25 anni, nativa di Vallo Della Lucania, in provincia di Salerno. Insegna danza, oltre a ballare il flamenco.

Gabriella : 25 anni, nata e cresciuta a Napoli, studia Scienze Motorie all'università. La sua passione più grande è il calcio, ed è una sfegatata tifosa della Juventus.

Federica : 25 anni di Catania, parla tre lingue oltre l'italiano (inglese, spagnolo e francese), ed è una grande appassionata del mondo fantasy. Attualmente è una libera professionista.

Giulia : 25 anni, romana, ha una laurea in ingegneria civile ed edile. Il suo hobby preferito è l'equitazione.

Lucrezia : 23 anni, nata e cresciuta a Milano, non si separa mai dal suo cane, con cui fa lunghe passeggiate al parco. Lavora come hostess per fiere, eventi e congressi.

Angelica : 22 anni di Mirano (Venezia), di professione modella. Oltre all'amore per la moda, la giovane ragazza ha studiato danza classica per dieci anni.

: 22 anni di Mirano (Venezia), di professione modella. Oltre all’amore per la moda, la giovane ragazza ha studiato danza classica per dieci anni. Anastasia: 20 anni, originaria di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Attualmente lavora come fotomodella, professione scelta dopo aver a lungo praticato ginnastica artistica.

Tentatori Temptation Island 2021: nomi, età, città di origine e cosa fanno nella vita

Alessio : 37 anni di Roma, una laurea in giurisprudenza. Oltre a occuparsi di consulenza legale civile è anche proprietario di un locale.

Salvatore : 32 anni, originario di Caserta, è padre di un figlio di 9 anni. È titolare di una holding che fornisce servizi e ha un'innata passione per la pittura.

Giuseppe : 32 anni di Napoli, parla quattro lingue e ha vissuto in Germania per quasi cinque anni. Di professione fa il dentista.

Luchino : 31 anni, nato e cresciuto ad Ascoli Piceno, ha come sogno di diventare un vigile del fuoco come il padre. Per il momento si accontenta del diploma da geometra.

Luke : 31 anni, originario di Bologna, nutre una grande passione per il foot volley. Al momento lavora come responsabile commerciale.

Samuele : 28 anni di Roma, è un viaggiatore seriale, avendo girato tutta l'Europa e l'America. In Italia è un agente di commercio.

Davide : 27 anni di La Spezia, sta per pubblicare il suo primo libro. Attualmente esercita la professione di impiegato.

Luciano : 27 anni, originario di Napoli, è padre di una bambina di tre anni. Lavora sia come modello sia come operatore antincendio in autostrada.

Luca : 26 anni, viene da Riccione, dove è impiegato come personal trainer dopo aver conseguito una laurea in scienze motorie.

Marco : 26 anni di Cesenatico, adora praticare wakeboard e sci. Al momento sfila sulle passerelle italiane come modello.

Angelo : 26 anni, originario di Salerno, di professione calciatore. Il suo sogno è quello di aprire un giorno un asilo nido o una scuola calcio.

Manuel : 25 anni, viene da Roma, dove lavora come modello e personal trainer. In passato ha militato in una squadra di calcio a livello dilettantistico.

: 25 anni, viene da Roma, dove lavora come modello e personal trainer. In passato ha militato in una squadra di calcio a livello dilettantistico. Alessandro: 25 anni di Vercelli, imprenditore edile dopo aver rilevato l’azienda di famiglia quando aveva solo 20 anni. I motori e le quattro ruote sono la sua grande passione.

