Secondo Ilona Staller, in arte Cicciolina, parrebbe che qualcuno non la voglia o che addirittura sia stato messo proprio un veto sulla sua partecipazione ad alcuni programmi televisivi o reality show, tra cui anche il Grande Fratello Vip.

A rivelare questo è stata proprio la pornoattrice in una lunga intervista che ha rilasciato al settimanale Vero, dove oltre a raccontare alcune particolarità e curiosità inedite della propria vita, svelando anche i progetti futuri che la riguardano, ha risposto ad alcune domande che le sono state fatte dalla giornalista sulla sua presunta partecipazione come concorrente lo scorso anno nel programma sopracitato di Canale 5 e anche a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci che viene trasmesso su Rai Uno.

Secondo quanto raccontato dalla ex deputata del Partito Radicale, per chi non lo sapesse l’attrice di film per adulti è stata anche in Politica, pare che in nessuno dei due reality l’abbiano voluta e che ci sia qualcosa sotto che non le torna. Leggiamo insieme cosa ha detto in un breve estratto della sua intervista.

Ilona Staller (Cicciolina) scartata dal GF Vip e da Ballando con le Stelle: “qualcuno non vuole che lavori”

Sembrerebbe che Alfonso Signorini, per la scorsa edizione del GF Vip, abbia contattato Ilona Staller per averla come concorrente nella casa più spiata d’Italia. Infatti, pare che il nome di Cicciolina fosse stato accostato al reality show in questione e che poi, all’ultimo, non si sia fatto più nulla.

Stessa cosa sembra essere successa anche nello show di Rai Uno Ballando con le Stelle: data quasi come certa nel cast e poi all’ultimo tutti sono spariti. Inoltre, la 69enne nata a Budapest, pare abbia gli stessi problemi anche all’estero. Come ha riportato sul settimanale citato qualche paragrafo sopra, infatti, sembra che dovesse prendere parte all’Isola dei Famosi di un altro Stato e che anche in quel caso ad un passo dalla conferma svanì tutto nel nulla.

“(…) Un anno fa, Alfonso Signorini ha fatto il mio nome come concorrente…Poi il mio nome è sparito (…) Anche Milly Carlucci mi voleva (…) Stavo per fare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi in un altro Paese, ma anche quella è saltata (…) C’è qualcuno che non vuole che lavori…Non credo che sia una cosa legata ai film per adulti che ho fatto in passato, ci sono problemi di altro tipo (…)”

Chi potrebbe aver messo il “veto” su Ilona Staller in tv?