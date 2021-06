Manuela e Stefano sono la terza coppia di Temptation Island 2021. I loro nomi sono stati annunciati durante il nuovo spot televisivo trasmesso su Canale 5 in queste ultime ore. Nei giorni scorsi, con le stesse modalità, il pubblico aveva conosciuto le prime due coppie: Claudia e Ste, Valentina e Tommaso.

Ma conosciamo meglio Manuela e Stefano: ecco tutto quello che sappiamo di loro al momento e perché hanno deciso di partecipare al docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Chi sono Manuela e Stefano di Temptation Island 2021

Manuela e Stefano vivono a Brindisi e sono fidanzati da quattro anni e mezzo. Lei ha 31 anni, lui 30, e prima del lockdown convivevano. Poi, però, con l’arrivo della pandemia, Manuela ha scoperto che il fidanzato la tradiva, ponendo così fine alla convivenza sotto lo stesso tetto. A scrivere alla redazione è stata proprio la ragazza, che ha spiegato come Temptation Island sia l’ultima spiaggia per Stefano, di cui non riesce più a fidarsi.

Il ragazzo, nel frattempo, è tornato a vivere dalla madre. Nel promo trasmesso su Canale 5, Stefano ha dichiarato che la loro sia una situazione ormai insostenibile: “Così non possiamo più andare avanti. Perché adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”, ha aggiunto il giovane. Dal canto suo, Manuela si è detta contenta della scelta che ha fatto, rivendicando la sua ritrovata indipendenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Il futuro di Manuela e Stefano a Temptation Island

Le premesse non sono di certo rosee per la terza coppia della nuova edizione di Temptation Island. Perdere la fiducia della propria fidanzata è l’inizio della fine nel 99% dei casi, e le cose all’Is Morus Relais non possono che precipitare. Dopo aver visto il video di presentazione, la maggior parte degli utenti vede Manuela e Stefano già sul punto di lasciarsi, senza che il programma sia ancora iniziato.

Riuscirà il 30enne di Brindisi a sovvertire i pronostici e, soprattutto, riconquistare la fiducia della donna che ama? Oppure, come tutte le cose lasciano pensare, il loro percorso è già segnato? Non ci resta che aspettare l’inizio di Temptation Island 2021, fissato per la fine di questo mese.

