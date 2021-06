Ed è arrivato il momento di conoscere anche la quarta coppia di Temptation Island 2021. Loro sono Jessica e Alessandro, che vanno ad aggiungersi alle tre coppie già presentate in questi giorni: Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano.

Scopriamo dunque chi sono, da quanto tempo stanno insieme e perché hanno scelto di partecipare alla nuova edizione di quest’anno.

Chi sono Jessica e Alessandro di Temptation Island 2021

Jessica e Alessandro stanno insieme da sette anni, e da circa due convivono. I problemi tra di loro sono iniziati proprio da quando sono andati ad abitare insieme: Jessica infatti, che di anni ne ha 34, accusa il fidanzato di essere diventato freddo e noioso, senza più alcuna iniziativa. Alla domanda della redazione su quale fosse la loro giornata/settimana tipo, la ragazza ha risposto con un eloquente: “Cosa facciamo? Niente. Stiamo a casa, guardiamo la tele, divano, e non usciamo neanche”.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Alessandro però non si rimprovera nulla, anzi, si sente perfetto così come è, e non cambierebbe nulla del suo carattere, nonostante sia consapevole che le cose tra lui e la donna che ama non stanno andando benissimo ultimamente (per usare un eufemismo). E se la sicurezza mostrata davanti alle telecamere è di certo un punto a suo favore, lo stesso non si può dire per la descrizione ricevuta poco prima dalla fidanzata: “Una persona fredda, monotona, pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Il futuro di Jessica e Alessandro a Temptation Island

Se la freddezza e la monotonia sono dipese dalla convivenza, allora la situazione è rimediabile. Altrimenti, se dopo sette anni il sentimento di Alessandro nei confronti di Jessica è venuto meno, il percorso di Temptation Island potrebbe trasformarsi in un campo minato per entrambi.

Vedremo cosa succederà nei primi giorni di lontananza: a Jessica mancherà in qualche modo la “freddezza” del fidanzato, oppure capirà che a 34 anni ha ancora tutto il tempo di costruirsi una nuova vita? E Alessandro? Sarà freddo anche con le tentatrici del villaggio oppure si renderà conto che di questo passo rischia di perdere la persona con cui sta insieme da 7 anni?

Tutto questo e altro ancora lo scopriremo a partire dalla prima puntata di Temptation Island 2021. Non mancate!