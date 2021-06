Claudia e Ste sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2021. A sorpresa, la loro partecipazione è stata ufficializzata nella serata di ieri, durante uno spot pubblicitario trasmesso su Canale 5, dopo che nei giorni scorsi la rete ammiraglia Mediaset ha lanciato la promo del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia (video qui sotto).

Ma conosciamo meglio chi sono Claudia e Ste di Temptation Island e perché hanno deciso di partecipare al programma più seguito dell’estate.

Il viaggio nei sentimenti sta per ricominciare… non fatevi trovare impreparati!#TemptationIsland sta arrivando, per un'estate bollente su #Canale5 e su Mediaset Infinity! 🔥🦌 pic.twitter.com/l3eETPUrCJ — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) June 11, 2021

Chi sono Claudia e Ste, prima coppia di Temptation Island 2021

Claudia e Ste sono fidanzati da quattro anni e mezzo. Si sarebbero dovuti sposare nell’agosto 2020, ma la pandemia ha rimandato il matrimonio a data da destinarsi. Purtroppo, però, le cose tra i due non sono poi proseguite per il meglio, a tal punto da non voler riprogrammare un nuovo giorno per le nozze. Il coronavirus potrebbe c’entrare fino a un certo punto, quindi, visto che di occasioni per sposarsi ne hanno di certo avute dopo la scorsa estate. E ora, a distanza di un anno, anziché sull’altare a scambiarsi le fatidiche promesse di amore eterno, Claudia e Ste sono pronti ad affrontare un’avventura che potrebbe mettere fine alla loro lunga storia.

È stata Claudia, 26 anni, a scrivere alla redazione di Temptation Island per prendere parte al programma. La ragazza ha confermato di come negli ultimi dodici mesi le cose tra i due non siano andate per il verso giusto, anzi, e che l’avvicinarsi del matrimonio sia stato per lei più un problema che una gioia. La fidanzata di Ste ha ammesso di aver avuto paura, e così, dopo il rinvio delle nozze causa Covid, non c’è stata più la volontà di confermare il percorso tracciato prima dell’arrivo della pandemia. Paura che, a distanza di tempo, si è trasformata in timore, con il dubbio che le cose tra loro non possano più funzionare come prima. Da qui la chiamata al programma di Maria De Filippi.

Nel corso del breve filmato pubblicato su Canale 5 nella serata di ieri, il fidanzato Ste ha dichiarato di essere pronto a dimostrarle l’amore che prova nei suoi confronti e la volontà di sposarla una volta terminate le tre settimane di lontananza forzata all’Is Morus Relais in Sardegna.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere, e già c’è chi è pronto a scommettere sul naufragio della prima coppia di Temptation Island 2021. Andrà a finire davvero così? Non ci resta che aspettare la prima puntata della nuova edizione di quest’anno, che si preannuncia come sempre ricca di sorprese e colpi di scena.