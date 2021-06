Continuano le selezioni per la composizione del cast della prossima stagione del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini sta lavorando duramente per realizzare, ancora una volta, un cast d’eccezione e a quanto pare ci sta riuscendo. Stando a quelli che sono i nomi dei possibili concorrenti trapelati fino a questo momento ci sono delle interessanti novità.

Nel cast della prossima edizione del reality show, infatti, potrebbe esserci Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto disabile dopo aver ricevuto due proiettili alla schiena. Altro rumor, poi, riguarda le veline di Striscia la notizia. Le due ragazze hanno chiarito la loro posizione in merito.

La risposta delle veline alla partecipazione al Grande Fratello Vip 6

In queste ore stanno continuando a diffondersi le indiscrezioni in merito al cast che entrerà a far parte del Grande Fratello Vip 6. Tra gli ultimi nomi trapelati ci sono quelli di Shaila e Mikaela, le due ex veline di Striscia la notizia. Le due ragazze sono riuscite a raggiungere un record di presenze all’interno del programma satirico di Antonio Ricci, sta di fatto che hanno dato luogo a 900 presenze.

Si tratta di un numero mai sfiorato da nessuna altra coppia di veline. Ad ogni modo, tornando al reality show di Alfonso Signorini, le due dame hanno dichiarato che, almeno per il momento, non hanno ricevuto nessuna proposta ufficiale da parte del conduttore. In seguito hanno aggiunto: “Al momento un reality non è nei nostri piani, poi in futuro mai dire mai”. Le due protagoniste, poi, hanno rivelato che per tutta l’estate si concentreranno sul ballo e sui corsi di recitazione e dizione.

Manuel Bortuzzo forse nel cast

Scongiurata, quasi del tutto, l’ipotesi di vedere le due veline al Grande Fratello Vip 6, si sta facendo avanti un’altra indiscrezione. Nello specifico si tratta di Manuel Bortuzzo. Lui è un nuotatore rimasto invalido a seguito di due proiettili ricevuti nella schiena. Il giovane sarebbe molto felice di cimentarsi in questa esperienza poiché, in questo modo, potrebbe dimostrare al mondo come sia davvero la vita di una persona affetta da serie disabilità nei movimenti.

In una precedente intervista, infatti, il protagonista dichiarò: “Mi piacerebbe provare un’esperienza che può essere una sfida“. Spesso la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità, pertanto, questo potrebbe essere un modo per avvicinare le due realtà. Infine, tra le ultime indiscrezioni trapelate sul GF Vip pare ci sia anche quella secondo cui potrebbe prendere parte al reality show Pamela Prati.

