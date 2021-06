Stasera, lunedì 14 giugno 2021, i fan appassionati della nuova serie turca di Canale 5 chiamata Mr Wrong saranno felici di apprendere che andrà in onda un appuntamento in prima serata. La soap opera, infatti, solitamente va in onda tutti i pomeriggi in sostituzione di Uomini e Donne.

Solo per questa sera, però, è prevista una puntata speciale trasmessa in prime time. Al momento non è chiaro se questa collocazione resterà fissa oppure no. Nel frattempo, scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso sulla vicenda.

Il cambio di palinsesto per Mr Wrong

Dopo la fine di Daydreamer – Le ali del sogno, Can Yaman è tornato a far sognare le telespettatrici con una nuova soap opera turca. Il nome della serie è Mr Wrong ed è incentrata sulla vita di Özgür, un uomo molto potente che non ha mai creduto troppo nell’amore. Come già anticipato, la serie ha una collocazione giornaliera nel palinsesto di Canale 5. Questa sera, però, lunedì 14 giugno, è prevista la messa in onda di una puntata serale.

In tale occasione, verranno trasmessi ben tre episodi. A dare l’ufficialità di questa notizia è stata l’azienda Mediaset, la quale ha appena diramato un comunicato stampa contenente questo annuncio. A quanto pare, la serie sta riscuotendo un livello di ascolti abbastanza elevato. Per tale ragione, pare si stia pensando di far accanire ancor di più i telespettatori regalando loro qualche appuntamento in prima serata.

Dettagli sulla trama e altre notizie

Tornando alla trama, invece, Mr Wrong è una serie incentrata sulla storia di Özgür. Si tratta di un grande seduttore, che si è sempre approcciato all’altro sesso con fare dominante e da latin lover. Improvvisamente, però, a turbare le sue certezze ci penserà Ezgi, personaggio interpretato dall’attrice Özge Gürel. Quest’ultima è una ragazza estremamente dolce e sensibile che continua a non smettere di credere al grande amore.

Riuscirà la fanciulla a far ricredere il cavaliere e a fargli cambiare idea sul suo approccio all’amore e alla vita di coppia? Non ci resta che attendere per scoprirlo. La soap opera, infatti, continuerà ad andare in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14:45, allo stesso orario in cui precedentemente andava in onda Uomini e Donne. Non ci resta che attendere per sapere se ci saranno altre variazioni in termini di palinsesto.

Potrebbe interessarti: come vedere la replica di MrWrong.