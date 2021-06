Manca sempre meno all’inizio di Temptation Island 2021 e anche se quasi quotidianamente assistiamo alla pubblicità su Canale 5 che ci ricorda che il docu-reality è in dirittura di arrivo, non si sa ancora nulla su quali saranno le coppie di fidanzati e i tentatori che prenderanno parte a questa stagione numero 9 del programma.

Nonostante la data di inizio di Temptation Island 2021 sembra ormai certa, non è ancora trapelato nulla su chi comporrà il cast. Quello che sappiamo, però, è che c’è la coppia formata da Guenda Goria e Mirko Gancitano che si è detta pronta a partecipare, rivelando di sentirsi disposta ad affrontare il viaggio nei sentimenti. A dichiarare questo, nello specifico, sono stati proprio i diretti interessati ai microfoni di Radio RTL 102.5 in quanto ospiti nella giornata di ieri nel programma di Francesco Fredella.

La ex concorrente del GF Vip e il proprio fidanzato si sono detti pronti ad affrontare la sfida Temptation Island, punzecchiandosi anche un po’ sul fatto di chi dei due sia più geloso. A detta della figlia di Amedeo Goria, infatti, sembra essere Mirko quello più geloso e che, addirittura, chiederebbe il falò di confronto dopo appena 5 minuti. D’altro canto, il ragazzo, dice che non è proprio così. Insomma, qualora dovessero partecipare al reality ne potremmo vedere delle belle.

“Guenda: (…) Certo, io parteciperei a Temptation Island. Sono aperta, figurati, pronta, dopo il Grande Fratello Vip. Sarei aperta ad un’esperienza come questa. Questi reality sono delle bellissime prove di vita, quindi sì. Però il problema sarebbe Mirko che mi chiederebbe un falò dopo cinque minuti. Lui dice che è il contrario? No, lui è gelosissimo. Ha anche una gelosia retroattiva nei confronti dei mie ex (…)”

Mirko: “(…) Allora, io per Temptation Island mi presterei volentieri. Lo farei, mi sembra un bello show, ma il resto non so, dovrebbero inventare un altro programma. Pechino Express, magari. L’Isola dei Famosi invece no, sono troppo magro e scomparirei. Non voglio patire la fame quindi quello non lo farei (…)”