Chi ha vinto l’Isola dei Famosi? La finale e ventiduesima puntata del reality show di Canale 5 ha regalato al pubblico da casa numerosi colpi di scena, come d’altronde era facile da intuire leggendo le anticipazioni. Nella diretta di lunedì 7 giugno 2021, oltre a prove e sorprese, si è decretato il vincitore di questa edizione 2021.

Una stagione che è stata tra le più lunghe di sempre e che anche grazie alla nuova verve fornita dalla conduttrice Ilary Blasi e dai 3 opinionisti in studio, è riuscita a donare al pubblico uno spettacolo del tutto inaspettato. Leggiamo insieme cosa è successo e chi è il vincitore dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi.

Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2021?

Il vincitore dell’edizione 2021 del reality show della rete ammiraglia Mediaset è stato Awed. Lo youtuber è il più amato dal pubblico da casa e anche dalle persone presenti in studio. Non a caso, infatti, ha vinto anche il televoto della settimana contro Matteo il quale si è piazzato al sesto posto, concludendo di fatto la classifica finale dei naufraghi giunti all’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021.

Awed è il vincitore della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi✨🏆✨ Grazie a tutti per averci seguito.

Isola dei Famosi 2021, Liberi di Sognare. #Isola pic.twitter.com/Vz5JIDT1M1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2021

Ad Andrea Cerioli, che era dato tra i favoriti per la vittoria finale, invece, è toccato il gradino più basso del podio. Nulla da fare anche per il suo amico Ignazio Moser che si è dovuto accontentare del quarto posto. A consolarlo, però, ci ha pensato Cecilia Rodriguez che è sbarcata in Honduras. L’influencer, infatti, ha potuto abbracciare e passare qualche istante di intimità dopo due mesi con Moser. Stessa sorte è toccata anche ad Arianna, volata oltre oceano per fare una sorpresa all’ex tronista di Uomini e Donne.

La finale si è svolta con tre sfide e altrettanti televoti flash che hanno poi decretato il vincitore di questa edizione. Ignazio è stato l’unico ad aver affrontato due televoti lampo a seguito di altrettante prove, che ha perso, avvenute a metà puntata: il primo contro Beatrice Marchetti, con cui ha vinto e che si è piazzata al quinto posto, e il secondo, fatale per lui, contro Valentina Persia che si è classificata come seconda.

Ora non ci resta che prenderci una pausa e aspettare con ansia la prossima edizione del reality show. Chi saranno i prossimi concorrenti naufraghi? Staremo a vedere.

Classifica finale Isola dei Famosi 2021:

1. Awed

2. Valentina Persia

3. Andrea Cerioli

4. Ignazio Moser

5. Beatrice Marchetti

6. Matteo Diamante