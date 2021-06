In queste ore c’è grosso fermento dietro le quinte del Grande Fratello Vip 6. Nello specifico, a destare maggiore scompiglio sono le indiscrezioni inerenti il cast che andrà ad occupare la casa. Il giornalista Alberto Dandolo si è sbilanciato parecchio al punto da arrivare ad annunciare il nome della prima concorrente ufficiale.

Ebbene si, si tratta di una donna, anche molto famosa al grande pubblico. Il suo nome è Katia Ricciarelli, la quale è al suo secondo reality show. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso in merito ai concorrenti e altre informazioni sul programma.

Katia Ricciarelli nel cast del Grande Fratello Vip 6

L’Isola dei famosi 2021 sta per chiudere i battenti, in quanto stasera andrà in onda la finale di questa edizione. Nel frattempo, però, in casa Mediaset si è in fermento per la preparazione del cast del prossimo reality show, ovvero, Il Grande Fratello Vip 6. Dopo diverse anticipazioni e indiscrezioni trapelate, in queste ore è emerso il nome della prima concorrente ufficiale, ovvero, Katia Ricciarelli.

Stando a quanto emerso, pare che Alfonso Signorini abbia corteggiato in modo serrato la cantante affinché accettasse di entrare a far parte del cast del reality show. Sul settimanale Oggi, la notizia in questione è data quasi per ufficiale. Pare, infatti, che le due parti siano già venute ad un accordo definitivo. Questo è un vero colpaccio per il presentatore. Katia, infatti, con il suo modo di fare schietto e sincero sicuramente sarà in grado di donare brio e divertimento alla trasmissione.

Lauto compenso per la cantante

Questa non è la prima volta in cui Katia Ricciarelli prende parte ad un reality show. La cantante lirica, infatti, ha partecipato anche alla terza edizione de La Fattoria, reality condotto da Barbara D’Urso. In tale occasione, la donna riuscì a riscuotere un certo successo, al punto da farsi apprezzare parecchio dal pubblico a casa. Non ci resta che attendere per vedere se anche al GF riuscirà a fare lo stesso.

Voci interne a Mediaset, inoltre hanno diffuso la notizia secondo cui la donna avrebbe accettato di prendere parte al cast del reality show a fronte di un lauto compenso. Al momento non è trapelata ancora la cifra definitiva, tuttavia, pare si tratti di una somma decisamente degna di nota. Infine, Katia si è detta felicissima di intraprendere questa nuova esperienza.

L’intervento di Katia sulla vicenda

A distanza di qualche ora dalla diffusione di questa notizia, però, la diretta interessata ha deciso di intervenire con una smentita. Nello specifico, la cantante ci ha tenuto a puntualizzare di non aver ancora preso una decisione definitiva. Si tratta di un’esperienza un po’ troppo provante dal punto di vista psicologico, pertanto, non sa ancora se se la sente di incominciare questo percorso, il quale potrebbe durare anche sei mesi. A tal proposito, Katia Ricciarelli ha detto: “Per ora sono tutte ipotesi, non ho ancora deciso niente“. La dama ha concluso il suo intervento con un sonoro: “Vedremo”. Tutto ancora da decidere, dunque, per quanto riguarda la protagonista.

