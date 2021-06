È iniziata una nuova settimana per Mr Wrong, la soap opera di Canale 5 con protagonisti gli attori Can Yaman e Ozge Gurel. Purtroppo gli ascolti, dopo il notevole esordio fatto registrare dalla prima puntata, sono andati in calando, fino ad attestarsi intorno al 16 per cento. Un risultato fin qui deludente per il nuovo serial televisivo turco, ma non è detto che l’andamento non possa migliorare fin dai prossimi episodi.

Anticipazioni Mr Wrong: cosa succederà nelle puntate dal 7 all’11 gugno

Ecco il riepilogo delle anticipazioni sulle puntate di Mr Wrong in onda da lunedì 7 a venerdì 11 giugno.

Trama puntata lunedì 7 giugno

Ozan prende una sbandata per Deniz, a cui propone di curare gli interessi del locale di cui è proprietario insieme a Ozgur. Non solo però, perché per sorprenderla assumerà Ezgi come PR, all’insaputa però di Ozgur.

Dopo averci riflettuto un po’, Ozgur conferma a Ozan la sua intenzione di non assumere Ezgi. Sfumato il lavoro di PR, la donna cerca rifugio nella cugina Cansu, ma quando va a trovarla in ospedale sorprende l’ex fidanzato insieme alla nuova ragazza, con quest’ultima apparentemente incinta. E così, presa dallo sconforto, Ezgi si ubriaca: ormai fuori di sé, la giovane si presenta alla porta di Ozgur, e l’uomo, da vero cavaliere, decide di aiutarla senza approfittare della situazione.

Trama puntata mercoledì 9 giugno

Il tempo è gentiluomo, recita un vecchio proverbio. Se ne accorge anche Ezgi, che accetta di accompagna Ozgur al matrimonio, dove fingerà di essere la sua fidanzata. I due partono e, dopo un paio di ore, si fermano per la colazione. E in quale caffetteria si fermano, senza volerlo? Ovviamente in quella dei genitori di Ezgi, chiaro.

Trama puntata giovedì 10 giugno

Preso in contropiede, Ozgur finge di essere Serdan, il medico che Ezgi aveva nominato da poco alla madre e con il quale avrebbe dovuto avere un impegno. Il peggio però per entrambi deve ancora arrivare: a Gocek li attendono non solo la madre e la sorella di lui, ma anche zia Fitnat, che con le sue domande impertinenti potrebbe da subito scoprire la messa in scena.

Trama puntata venerdì 11 giugno

Prima del matrimonio, Ezgi e Ozgur si concedono una gita in barca. La loro esperienza non è però delle più fortunate. Infatti, dopo essere rimasti bloccati su un’isola deserta e aver trascorso lì la notte, al mattino seguente vengono sorpresi da una banda di narcotrafficanti che li prende in ostaggio.

