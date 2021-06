Anche se sono gli indiscussi protagonisti, in Mr Wrong non ci sono solo Ezgi e Ozgur. In questa prima settimana di episodi, infatti, il pubblico ha imparato a conoscere bene anche la giovane legale Deniz e il brillante chef Ozan. I due si sono incontrati per caso in circostanze non proprio romantiche, ma è innegabile che Ozan sia rimasto folgorato dal bellissimo avvocato, tanto da voler conoscere tutto su di lei proprio grazie al numero di targa. Questo però è quello che succederà nel corso dell’episodio di oggi, lunedì 7 giugno, vediamo invece quello che accadrà nella prossima puntata.

Anticipazioni Mr Wrong: cosa succederà nella puntata dell’8 giugno

Gli si può dire tutto, ma non che non abbia un cuore. Le anticipazioni sulla puntata di Mr Wrong in onda domani 8 giugno ci svelano che Ezgi verrà assunta come PR nel locale di proprietà di Ozgur. Lei all’inizio ignorerà questo particolare non trascurabile, ma non appena lo verrà a sapere restituirà all’uomo il favore appena ricevuto (capiremo come soltanto nel successivo episodio, in programma mercoledì 9 giugno).

Vi possiamo comunque anticipare che c’entra con la decisione di Ezgi di non mantenere la parola data in precedenza al nuovo vicino di casa in merito alla questione del matrimonio. Come senz’altro ricorderete, tra i due c’era un patto chiaro: io (Ozgur) mi impegno a farti conoscere tutte le tecniche indispensabili per far capitolare qualsiasi uomo, tu (Ezgi) in cambio mi accompagni alle nozze di mia sorella, dove faremo finta di essere fidanzati, così da sfuggire all’ennesimo rimprovero da parte di mia madre.

Quindi sì, Ozgur assumerà la giovane nonostante lei non abbia rispettato il patto stretto nei giorni prima. La trama di Mr Wrong della puntata dell’8 giugno ci conferma che i due protagonisti della nuova soap opera del pomeriggio di Canale 5 continueranno a camminare insieme, senza però prendersi ancora la mano. O almeno, forse lo faranno nell’immediato futuro, ma solo per finta. Se poi un giorno le cose cambieranno è ancora presto per dirlo, qualcosa però ci dice che il destino abbia già emesso la sua sentenza.

