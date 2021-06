L’Isola dei famosi 2021 è giunta al termine. Stasera, lunedì 7 giugno, su Canale 5 andrà in onda una finale memorabile. Perché storica? Si tratta di una finalissima inedita perché per la prima volta si svolgerà in Honduras e non in Italia. Non solo però. Infatti, le prime anticipazioni sulla puntata di stasera ci svelano che i naufraghi non saranno soli, ma riceveranno il sostegno di un loro familiare o amico direttamente su Cayo Paloma, dove Massimiliano Rosolino è già pronto per le spiegazioni delle prove. L’inviato dell’Isola avrà questa sera una grande responsabilità, visto e considerato che le prove saranno decisive per arrivare al duello finale, con il pubblico da casa che deciderà il nome del vincitore attraverso il televoto.

Anticipazioni Isola dei famosi: cosa succederà nella finale di stasera

Le anticipazioni sulla finale dell’Isola dei famosi 2021 in onda nella puntata di stasera ci confermano la presenza in Honduras di Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, le fidanzate di Ignazio Moser da una parte e Andrea Cerioli dall’altra. Insieme a loro ci sarà anche Daniele Paciello, il fratello dello youtuber Awed, che contro ogni pronostico è riuscito a raggiungere la finalissima di oggi.

Dallo studio faranno il tifo per loro e gli altri concorrenti rimasti in lizza per la vittoria tutti gli ex isolani di questa 15esima edizione, ed è la prima volta che ciò accade. Infatti, come qualcuno ricorderà, nelle precedenti puntate venivano invitati soltanto un paio di naufraghi, tra cui Vera Gemma, Elisa Isoardi e Brando Giorgi, senza dimenticare Akash Kumar.

Le altre anticipazioni sull’ultima puntata dell’Isola ci rivelano che il televoto giocherà un ruolo ancora più determinante rispetto alle altre puntate. Infatti, fin dall’inizio dell’appuntamento di stasera è prevista una serie di televoti flash a raffica che decreteranno chi potrà proseguire verso il duello finale e chi invece dovrà fermarsi e restare a guardare gli altri prendere parte alle ultime decisive prove.

Ricordiamo infine che i concorrenti rimasti a contendersi la vittoria dell’Isola dei famosi sono Andrea Cerioli, Awed, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante e Valentina Persia.

