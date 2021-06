Quale sarebbe la tua reazione nel vedere l’uomo che ti ha appena tradito davanti a tutti i tuoi amici? Ce l’ha dimostrato Ezgi nell’episodio di Mr Wrong andato in onda ieri su Canale 5: evidentemente la rabbia della giovane nei confronti dell’ex fidanzato non è ancora passata, anzi, anche perché da quella festa a sorpresa di cose (spiacevoli) ne sono successe parecchie. Tra pianti, licenziamenti e tamponamenti, Ezgi cerca però in tutti i modi di restare positiva, consapevole di come questo sia l’unico modo per sopravvivere nella società di oggi. E ben presto la giovane si accorgerà che non tutti i mali vengono per nuocere, anzi.

Anticipazioni Mr Wrong sulla puntata del 3 giugno.

Anticipazioni Mr Wrong: cosa succederà nella puntata del 3 giugno

Le anticipazioni sulla puntata di Mr Wrong in onda domani 3 giugno ci informano che Ezgi e Ozgur continuano a beccarsi come cane e gatto durante tutto il giorno. Non proprio la situazione ideale per portare avanti il patto stretto da poche ore: Ezgi dovrà fingere di essere la fidanzata di Ozgur e accompagnarlo al matrimonio della sorella, così da rendere ufficiale la loro relazione, in cambio l’uomo le presterà gli insegnamenti necessari non solo per sedurre ma anche per farsi desiderare dagli uomini.

Mr Wrong (alias Ozgur) è così sicuro di sé da promettere a Ezgi che entro la fine dell’estate riuscirà a far cadere ai suoi piedi il dottore di cui si è innamorata, l’affascinante Serdar. Lezione dopo lezione, o meglio, litigio dopo litigio, la situazione tra Ezgi e Ozgur non migliora, anzi. Poco male però, perché alla prima occasione utile la giovane riesce a fare subito centro.

Cosa fare ora? Dopo aver suscitato l’interesse di Serdar, la Ezgi del passato avrebbe magari cercato di capitalizzare al meglio l’opportunità, finendo subito col dichiararsi e scoprire così tutte le sue carte. Ozgur però le “ordina” di allontanarsi per un po’, così da farsi desiderare dal bel dottore. Funzionerà? Qualcosa ci dice che Ezgi è finalmente sulla strada giusta, anche se la storia è appena cominciata e il finale è ancora tutto da scrivere.

