Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi? La semifinale e ventunesima puntata del reality ha regalato al pubblico da casa numerosi colpi di scena, come d’altronde era facile da intuire leggendo le anticipazioni. Nella diretta di lunedì 31 maggio 2021, oltre ai consueti litigi e alle nomination ci sono stati due eliminati e si sono decretati i finalisti di questa edizione condotta da Ilary Blasi.

Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi?

L’esito del televoto tra Matteo e Isolde ha visto uscire quest’ultima. La sciatrice alpina, prima di andare via, ha deciso di dare il bacio di Giuda a Matteo che a seguito di questo gesto ha acquisito un punto in fase di nomination: sarà dunque lui il primo ad andare al televoto? Ci torneremo a breve.

Isolde Kostner deve lasciare la Palapa #Isola pic.twitter.com/mUCCPsrVFP — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 31, 2021

Il secondo eliminato è stato Miryea che ha perso a seguito di un televoto lampo contro Valentina Persia, avvenuto dopo alcune sfide che i naufraghi non ancora finalisti hanno dovuto affrontare. La vincitrice de La Pupa e il Secchione ha dato il bacio di Giuda a Awed.

Miryea deve abbandonare definitivamente l'Isola dei Famosi 💔 #Isola pic.twitter.com/k2YXe4Ly7A — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 31, 2021

A Cayo Paloma, dove attualmente ci sono Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, ha fatto il suo arrivo Isolde che ha deciso di rimanere. A seguito di questa scelta è stato aperto un televoto flash tra i 3 naufraghi, solo in due possono rimanere su questa spiaggia, e il pubblico da casa ha deciso di premiare Beatrice e la Kostner. Miryea, invece, essendo già stata su una isola secondaria non ha potuto sbarcare qui.

Chi sono i finalisti dell’Isola dei Famosi 2021?

Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi si sono decretati i 6 finalisti di questa edizione del reality show. Oltre a Andrea e Ignazio hanno completato il quadro dei finalisti Awed, Matteo, Valentina e Beatrice. Quest’ultima è tornata in gioco vincendo il televoto contro Isolde, che ha dovuto abbandonare definitivamente il programma in quanto la “spiaggia segreta” non esiste più.

Chi è finito in nomination?

Finalmente si è giunti al momento delle nomination e tutti potevano essere votati, tranne Beatrice che è diventata la leader dell’ultima settimana e che ha deciso di votare Awed. Al termine delle votazioni in nomination con Awed è andato Matteo.

