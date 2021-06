Andrea Cerioli e Ignazio Moser si sono mostrati polemici nei confronti di Ilary Blasi e la produzione dell’Isola dei Famosi, dopo aver disputato la prova per vincere il fuoco. Una battuta che non è piaciuta alla conduttrice, la quale ha saputo prontamente rispondere.

A seguito della finale che si disputerà lunedì 7 giugno, infatti, gli autori del reality hanno deciso di far tornare i naufraghi alle origini e quindi di farli traslocare su un’altra spiaggia, come se fossero appena sbarcati in Honduras, e di conseguenza senza il fuoco. I naufraghi, qui per scoprire chi è stato eliminato ieri e chi sono i finalisti, però hanno avuto la possibilità di affrontate una prova: qualora ne fossero usciti vincitori potevano avere il prezioso fuoco con loro.

La sfida prevedeva di rompere delle caselle con dei cocchi, utilizzando una fionda per prendere la mira e lanciarli. Purtroppo, però, la prova non è stata superata, i concorrenti sono rimasti senza fuoco e i due naufraghi in questione hanno mosso qualche accusa nei confronti dello staff dell’Isola dei Famosi. Ecco cosa è successo.

Moser e Cerioli contro l’Isola dei Famosi: “non volevate farcela vincere”

Dopo aver affrontato l’ennesima prova, esausti, i naufraghi sono tornati in postazione e a quel punto l’ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, hanno detto a Ilary Blasi che la prova era difficile e che era stata pensata apposta per non fargli vincere il fuoco.

Non si è fatta attendere la risposta della conduttrice, la quale ha ribadito che la sfida non era così impossibile e che, anzi, sono stati loro ad aver “lisciato” un bel po’ di volte, lasciando intendere che non sono stati particolarmente bravi nell’affrontarla. È intervenuto anche Massimiliano Rosolino sull’argomento, probabilmente per smorzare la palpabile tensione, dicendo che lui l’ha fatta ed è riuscito a portarla a termine.

Stizzito Moser ha detto che non crede proprio che l’inviato ce l’abbia fatta, pur ammettendo a malincuore di dover accettare il verdetto e di rimanere senza fuoco. Qui per vedere voi stessi la discussione avvenuta in diretta nella puntata del 31 maggio dell’Isola dei Famosi.