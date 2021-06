Milioni di donne vorrebbero incontrare l’uomo “sbagliato”, a patto però che quest’ultimo abbia le sembianze di Can Yaman in Mr Wrong, la nuova soap opera in onda su Canale 5. È forse ancora presto per affermare che la soap turca sia destinata a ripetere il successo di DayDreamer – Le ali del sogno, ma gli ottimi ascolti fatti registrare all’esordio fanno ben sperare. Intanto, è arrivato il momento di scoprire cosa succederà durante la prossima puntata, grazie alle anticipazioni ufficiali sull’episodio in onda domani, mercoledì 2 giugno. Quali altri colpi di scena attendono i telespettatori del day-time pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset?

Anticipazioni Mr Wrong: cosa succederà nella puntata del 2 giugno

Le anticipazioni sulla puntata di Mr Wrong in onda domani 2 giugno ci svelano che Ezgi scopre di essere stata investita da un uomo affascinante, il dottor Serdar. La ragazza pensa da subito a un assist del destino, anche perché ha avuto la fortuna non secondaria di uscire indenne dall’incidente. E così, dopo essere stata tradita dall’uomo con cui conviveva e licenziata dal suo capo, finalmente la ragazza vede un barlume di luce davanti a lei.

Ezgi sa però bene che da sola non può andare da nessuna parte, o meglio, che da sola finirebbe per cacciarsi di nuovo nei guai. Per evitare l’ennesima delusione in amore, dunque, la ragazza ha bisogno dell’aiuto di un esperto, di una persona che ci sappia davvero fare con le questioni amorose.

Da qui nasce l’alleanza inaspettata e imprevedibile con Ozgur, il latin lover conosciuto dopo essersi trasferita dalla cugina e suo nuovo vicino di casa. La trama di Mr Wrong per la puntata del 2 giugno ci racconta che Ozgur accetta di dare una mano a Ezgi per conquistare l’irraggiungibile dottor Serdar, in cambio però la ragazza dovrà fingere di essere la sua fidanzata durante il matrimonio della sorella, così da mettere fine alle richieste insistenti da parte della madre, che lo vorrebbe già sposato e pronto a costruirsi una famiglia. Aspettative difficili da soddisfare, soprattutto se non si crede nell’amore e non ci si è mai voluti impegnare in una storia importante.

