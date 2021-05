C’è grosso fermento dietro l’organizzazione del cast che andrà a comporre il Grande Fratello Vip 6. Tra le ultime indiscrezioni ce n’è una che vede in lizza ai candidati anche Patrizia Pellegrino. La notizia interessante sta nel fatto che la donna vorrebbe prendere parte al reality show con sua figlia.

A rendere questa informazione curiosa è il fatto che la ragazza in questione è affetta da una disabilità fisica alquanto evidente. Non si tratta del primo caso di concorrente disabile all’interno del reality show di Canale 5, tuttavia, è la prima volta che potrebbe varcare le soglie della porta rossa una persona sulla sedia a rotelle. Vediamo tutto nel dettaglio.

Perché Patrizia Pellegrino e sua figlia potrebbero partecipare al Grande Fratello Vip 6

Numerosi sono i nomi dei possibili concorrenti che potrebbero aggiudicarsi il ruolo di gieffini nell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. Anche stavolta, Alfonso Signorini sta lavorando parecchio per cercare di comporre un cast d’eccezione, composto da numerosi protagonisti degni di nota e, soprattutto, dotati di personalità ed esperienze in grado di regalare qualcosa di più al pubblico.

In queste ore, pare che tra i pretendenti a ricoprire l’incarico di concorrente ci siano anche Patrizia Pellegrino e sua figlia Arianna. La showgirl ha confessato che le farebbe molto piacere prendere parte a questa esperienza per un motivo ben preciso. Il suo intento non è affatto quello di spingere sua figlia nel mondo dello spettacolo. L’obiettivo principale è quello di portare in televisione una disabilità, allo scopo di far vedere al pubblico come si possa gestire nel quotidiano un problema del genere.

Qual è la disabilità di Arianna

Questa, secondo il punto di vista della Pellegrino, sarebbe una grande opportunità per aiutare tutte quelle famiglie che si trovano nella loro stessa condizione. Al momento, però, non è ancora arrivata la conferma circa la partecipazione delle due dame al Grande Fratello Vip 6. Ad ogni modo, non è la prima volta che in un reality show vengono integrate persone con disabilità. In passato, infatti, c’è stata una non vedente e una ragazza senza un braccio.

Il problema di Arianna, invece, consiste in una disabilità motoria. A sei mesi, durante un’ecografia, la famiglia della ragazza apprese che fosse affetta da una malattia molto rara. I medici dissero a Patrizia che forse sua figlia rischiasse di non camminare mai, tuttavia, Arianna ha sempre avuto una grande voglia di vivere, pertanto, è andata avanti nonostante tutto. La showgirl l’ha definita così: “La trovo intelligente, furbissima, simpatica, estroversa e sexy”.

