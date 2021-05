Dopo aver dibattuto su quelli che potrebbero essere i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, adesso non ci resta che approfondire le indiscrezioni trapelate in materia di opinionisti. Di recente, Pupo ha annunciato che non è disposto a ricoprire nuovamente questo ruolo.

Stessa sorte pare toccherà anche ad Antonella Elia, pertanto, chi potrebbe mai sostituire i due protagonisti? Al momento, il nome più papabile è quello di Adriana Volpe. La conduttrice di Ogni Mattina si accinge a lasciare TV8 per tornare nuovamente in Mediaset. Vediamo tutti i dettagli.

I rumors su Adriana Volpe opinionista del Grande Fratello Vip 6

Per l’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha intenzione di apportare tante novità. Superare i numeri raggiunti dalla seguitissima edizione che è andata in onda tra il 2020 e il 2021 è un’impresa piuttosto ardua. Per tale ragione, è opportuno puntare, soprattutto, sul cast e sugli opinionisti. Specie per quanto riguarda quest’ultimo argomento, su Dagospia sono trapelate delle informazioni molto interessanti.

Nello specifico, pare che in lizza alla classifica delle ipotetiche opinioniste ci sia Adriana Volpe. Considerando il grande successo ottenuto durante la sua partecipazione al GF Vip 4, la donna potrebbe tornare in pompa magna sulle reti Mediaset. La conduttrice si appresta a concludere la sua esperienza di Ogni Mattina, format che le è stato affidato da circa un anno su TV8. A causa degli ascolti piuttosto bassi, la trasmissione chiuderà i battenti, pertanto, la donna sarebbe assolutamente libera di cimentarsi in una nuova esperienza professionale.

Doppio appuntamento settimanale

In particolare, pare che le trattative siano già in corso d’opera. Sul sito sopracitato si legge: “Sembra quasi fatta, la conduttrice dopo il tonfo di Ogni Mattina lascerà TV8 per rientrare in Mediaset“. A rendere ancora più forte questa ipotesi vi è il fatto che la conduttrice pare stia per effettuare un passaggio all’agenzia di Marco Durante e al lavoro della Forestieri.

Ad ogni modo, se quello della Volpe sembra un nome abbastanza certo per gli opinionisti del Grande Fratello Vip 6, ci sono ancora delle indecisioni in merito alla persona che potrebbe affiancarla. Ciò che pare sia certo, invece, è il numero di puntate settimanali da realizzare. Anche questa volta, pare sia confermato che Alfonso Signorini andrà in onda in due appuntamenti, uno il lunedì e l’altro il venerdì.

