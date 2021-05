Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi? L’ultima puntata del reality ha regalato al pubblico da casa numerosi colpi di scena, come d’altronde era facile da intuire leggendo le anticipazioni. Nella diretta di lunedì 24 maggio 2021, infatti, oltre ai consueti litigi e alle nomination, ci sono stati due eliminati e si è decretato il secondo finalista di questa edizione condotta da Ilary Blasi.

Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi?

L’esito del televoto tra Miryea e Fariba ha visto uscire quest’ultima. La mamma di Giulia Salemi, prima di andare via, ha deciso di dare il bacio di Giuda a Valentina Persia che a seguito di questo gesto ha acquisito un punto in fase di nomination: sarà dunque lei la prima ad andare al televoto? Ci torneremo a breve.

Il secondo eliminato è stato Angela che ha perso a seguito di un televoto lampo contro tutti gli altri concorrenti rimasti in gara a parte Andrea, in quanto finalista, e Awed che ha vinto la prova immunità valida per questa votazione. Ha dato il suo bacio di giuda a Miryea.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Angela Melillo perde il televoto flash contro Valentina Persia. #Isola pic.twitter.com/Zgdr05qzpr — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2021

Su Playa Imboscadissima dove attualmente ci sono Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, che nel frattempo sono stati trasferiti a Cayo Paloma, ha fatto il suo arrivo la Melillo che ha deciso di non rimanere e di non sfruttare questa seconda possibilità. Fariba, essendo già stata su una isola secondaria, non ha potuto sbarcare qui.

Chi è il secondo finalista dell’Isola dei Famosi?

La puntata finale dell’Isola dei Famosi sarà il 7 giugno e quindi è giunto il momento di decretare il secondo finalista del reality show. I naufraghi rimasti in gara si sono sfidati in 3 diverse prove e solo i rispettivi vincitori si sono fronteggiati ad un televoto lampo. È stato dunque il pubblico da casa a decidere il nome del secondo finalista e i telespettatori hanno deciso di premiare Ignazio.

Ignazio Moser è il secondo finalista dell'Isola dei Famosi! ✨ #Isola pic.twitter.com/y7r0JLBWaL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2021

Chi è finito in nomination?

Finalmente si è giunti al momento delle nomination: Andrea e Ignazio, in quanto finalisti, sono immuni e quest’ultimo è diventato anche il leader della settimana e in quanto tale ha deciso di nominare Matteo. Al termine delle votazioni a finire in nomination insieme a Matteo è stata Isolde.

Chi vuoi eliminare tra Matteo e Isolde? #Isola pic.twitter.com/ELkiBQKja0 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2021

Ecco il riepilogo di chi ha nominato chi: